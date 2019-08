Pressemitteilung BoxID: 763085 (Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH)

Guinness World-Rekordhalter André Ortolf fordert Spieleland-Besucher zum Duell

Am kommenden Samstag, den 17. August 2019, ist Guinness World-Rekordhalter André Ortolf zu Gast im Freizeitpark Ravensburger Spieleland. Kleine und große Besucher haben dann die Möglichkeit, in drei verschiedenen Rekorden gegen ihn anzutreten.



Keiner hält deutschlandweit mehr Weltrekorde als er – André Ortolf. Wer gegen den Guinness World-Rekordhalter sein Glück versuchen möchte, hat am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr auf der Waldbühne im Ravensburger Spieleland die Möglichkeit dazu. Am Schnellsten Badekappen aufziehen, Bücher stapeln oder Armbänder anziehen – verrückte Weltrekorde sind seine Leidenschaft. 2013 hat Ortolf den ersten Rekord gebrochen. Seither sind 100 Rekorde sein großes Ziel und die Weltrekorde ein Hobby von ihm geworden.



Wer den Guinness World-Rekordhalter bereits am Freitag, den 16. August 2019, treffen möchte, hat an der „Langen Nacht im Museumsviertel“ im Museum Ravensburger die Möglichkeit dazu. Um 20 Uhr wird André Ortolf zudem versuchen, einen weiteren Weltrekord erneut zu knacken. Er möchte 500 Milliliter Wasser mit einem Strohhalm in unter 10 Sekunden trinken.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (