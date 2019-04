Pressemitteilung BoxID: 749391 (Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH)

Freier Eintritt ins Ravensburger Spieleland für alle Winter-Geburtstagskinder

Ein Hoch auf die Geburtstagskinder! Wer außerhalb der Spieleland-Saison Geburtstag hatte, kann in der kommenden Woche vom 29. April bis 5. Mai 2019 seinen kostenlosen Eintritt in den Freizeitpark am Bodensee nachholen.



Traditionsgemäß haben Kinder bis 14 Jahre an ihrem Ehrentag und bis zu sechs Tage danach freien Eintritt ins Ravensburger Spieleland. Aber was, wenn man im Winter geboren ist? Gute Nachrichten für alle, die außerhalb der Spieleland-Saison vom 5. November 2018 bis 12. April 2019 Geburtstag hatten: Die Winterkinder dürfen ihren Gratis-Eintritt in der kommenden Woche vom 29. April bis 5. Mai 2019 nachholen und erhalten in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen in diesem Aktionszeitraum einmalig freien Eintritt. Dieser ist ausschließlich an den Kassen im Ravensburger Spieleland erhältlich. Um das Angebot einzulösen, muss der Ausweis oder eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes an der Kasse vorgezeigt werden.



Extra Tipp!

Damit der Ehrentag im Ravensburger Spieleland etwas ganz Besonderes wird, feiert es sich am besten im Kindergeburtstagsraum mit Maus-Ambiente. Hier haben Geburtstagsgesellschaften die Möglichkeit ungestört zu feiern, Geschenke auszupacken und sich zu stärken, bevor es in den Freizeitpark geht. Im Anschluss gibt es noch ein Treffen mit der Maus, die den Jubilar hochleben lässt und ein Geschenk von Ravensburger überreicht. Bei einem gebuchten Paket hat das Geburtstagskind übrigens immer freien Eintritt, egal ob am Geburtstag gefeiert wird oder an einem beliebigen anderen Tag der Saison. Alle Informationen und weitere Arrangements findet man online unter www.spieleland.de/geburtstag.

