Rauschenberger Catering & Restaurants - Jahresrück- und Ausblick der Fine Dining Restaurants 2018/2019

20.12.18

Rauschenberger Gastronomie betreibt in Stuttgart drei erstklassige Restaurants in Eigenregie. Die Basis aller Restaurants bildet der Anspruch eines einmaligen Ausgeherlebnisses, unter Berücksichtigung der jeweiligen konzeptionellen Ausrichtung der Restaurants.



Goldberg Restaurant & Winelounge: Ausgeherlebnis mit Auszeichnung



Das Restaurant Goldberg, freut sich über die Auszeichnung seines Sommeliers Josip Stjepandic zum Sommelier des Jahres 2019, durch den großen Restaurant & Hotel Guide. „Ein guter Sommelier versteht es, dem Gast den passenden Wein zum jeweiligen Essen zu empfehlen. Ein sehr guter Sommelier überrascht sein Gegenüber dabei gerne mal mit etwas Besonderem. Und ein perfekter Sommelier erfasst nicht nur die Aromen in Wein und Essen, sondern auch den Besucher selbst. Genau dies zeigt Josip Stjepandic seit acht Jahren im Restaurant Goldberg in Fellbach“, so der Journalist Michael Weier für mahlzeit.city, die Jurybegründung erweiternd. Mit Spannung wird nun das auf März 2019 datierte Feedback vom Kulinarik-Führer Guide Michelin zur 1-Sterne-Küche von Philipp Kovacs erwartet.



CUBE Restaurant: kosmopolitisches Setting im Zentrum Stuttgarts



Auch 2018 hat sich gezeigt, dass das CUBE Restaurant, auch bedingt durch seine einmalige Aussicht, in einem besonderen Maße für ein internationales Publikum interessant ist. Zuletzt war das CUBE im KUNSTMUSEUM STUTTGART Drehort für einen Produktfilm eines chinesischen Startups und auch bei (inter-)nationalen Influencern, wie Katharina Damm und Andrea Melchiorre (mit jeweils mehr als einer Million Followern und einem kosmopolitischen Lebenstil)hinterlässt das CUBE mit seiner einmaligen Architektur einen bleibenden Eindruck. Eine Neuerung im Bereich Zahlungsmethoden stellt die Einbindung der WIREcard ePOS App ins Kassensystem dar. Dies ermöglicht dem Restaurant eine einfache Integration von Alipay und Wechat Pay, wovon vorrangig chinesische Touristen profitieren. Diese stellen derzeit den viertgrößten ausländischen Besuchermarkt in Stuttgart dar.



Pier51 Restaurant & Bar: von Gourmeats bis Oyster-Tastings



Das Pier51 steht für ein Ausgeherlebnis im Stil eines amerikanischen Hafenrestaurants. Neben Seafood (darunter auch jederzeit frischer Hummer aus dem eigenen Hummerbecken) bildet Prime Meat den Kern des exklusiven Angebots. 2018 wurde das Prime Meat Angebot unter anderem durch eine Kooperation mit dem 2-Sterne Koch Tristan Brandt zelebriert. Das eigens für die Veranstaltung Gourmeat erarbeitete Menü wurde ausschließlich im Rahmen der Veranstaltung präsentiert. 2019 dürfen sich Seafood Freunde auf ein Oyster-Highlight freuen: vom 4. Februar bis zum 10. Februar steht das Annual Oyster Tasting an. Mit Austern aus Deutschland und Frankreich, pur und inszeniert, gerahmt von einem passenden Wineflight, startet das Pier51 in das neue Jahr.



Links:





https://goldberg-restaurant.de/

https://pier51-stuttgart.de/

https://www.cube-restaurant.de/de/cube/



