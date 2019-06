Pressemitteilung BoxID: 755437 (Rational Poker School Ltd)

PokerStars-Botschafter Felix Schneiders veranstaltet Sit & Go Summer Battles

Die Team Battles von PokerStars Botschafter Felix 'xflixx' Schneiders sind zurück! Nach den erfolgreichen Bro Battles im Rahmen des Platinum Pass Adventure 2018 wird Felix auch die diesjährigen Summer Battles ausrichten. Der Sieger hat dabei die Möglichkeit, ein Preispaket zum „LexLive2“ Pokerfestival in London zu gewinnen.



Die Summer Battles sind Sit & Go's, die live in Felix' Kölner Streaming-Studio ausgetragen werden. Insgesamt werden in den Monaten Juni, Juli und August drei dieser Wettkämpfe veranstaltet.



Drei Tickets werden dabei über ein speziellen Stream-Satellite Home Game ausgespielt, drei weitere als Wildcard vergeben. Felix wird die Wildcards persönlich an besonders aktive Mitglieder der GRND-Community vergeben und im Vorfeld erläutern, wie man sich für eine dieser Wildcards qualifizieren kann.



Die Teilnehmer der Summer Battles können sich auf einen großartigen Pokertag in Köln gemeinsam mit anderen Community-Mitgliedern und Felix freuen. Alle 18 Spieler werden anschließend zu einem speziellen Freeroll-Turnier eingeladen, das nach den Summer Battles online bei PokerStars ausgespielt wird. Auf dessen Sieger wartet schließlich ein Preispaket zum Pokerfestival „LexLive2“ von PokerStars Botschafter Lex Veldhuis, welches vom 27. September bis 6. Oktober 2019 im Aspers Casino Stratford in London stattfinden wird.



Die Summer Battles werden live auf Twitch übertragen. Es wird zudem Streams zu den Home Game Satellites und dem Freeroll-Finale geben.



Die Termine für die Summer Battles sind:

Das Juni-Battle: 15. Juni 2019

Das Juli-Battle: 27. Juli 2019

Das August-Battle: 17. August 2019



Weitere Informationen finden Sie im PokerStars-Blogbeitrag.

