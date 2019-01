Rational auf der Internorga: Modernste Gartechnologie in Action

31.01.19

FrontCooking, Theatershows und Erlebnisinseln – wer Rational in Hamburg auf der Internorga sucht, sollte in der Halle A3 einfach seiner Nase folgen.



Präsentiert werden erstmals beide Gerätelinien - SelfCookingCenter und VarioCookingCenter – an einem großen gemeinsamen Stand.



Wer moderne Küchentechnik in allen Variationen und deren digitale Vernetzung



live erleben möchte, sollte einen Besuch in der Halle A3 am Stand 213 fest einplanen.

