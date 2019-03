Pressemitteilung BoxID: 745710 (Raspe GmbH Uhren & Goldschmiede)

Avantgardistisches Uhrenarmband für die Apple Watch mit hohem Tragekomfort

Blogeintrag zu LABB von Noomoon

Das weiche Armband LAAB von Noomoon für die Apple Watch ist aus hochwertigem High-End Fluoroelastomer Kunststoff gefertigt. Dieses Material schmiegt sich angenehm an das Handgelenk an. Mit dem innovativen Verschluss ohne Schnallen und Schlaufen sieht dieses Armband wie ein Schmuckstück aus. Das Uhrenband ist in den Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Nude, Weiß und Hellblau erhältlich.



Raffiniertes Design für anspruchsvolle Uhrenträger



Mühelos lässt sich das Armband LABB mit einem Griff schließen und wieder öffnen. Die Noppen und Löcher an den Bandenden greifen perfekt und zuverlässig ineinander. Das trendige Modell von Noomoon für die schwarze und weiße Apple Watch mit den Maßen 38 und 42 Millimeter gibt es sowohl mit Federsteg als auch mit einem exklusiv für die Smartwatch von Apple entwickelten Anschlussteil. Beide Varianten des Uhrenbandes sind einfach montierbar, sodass Sie sich jederzeit für eine andere Farbe an Ihrem Handgelenk entscheiden können. Finden Sie zu jedem Ihrer Lieblingsoutfits das farblich passende Uhrenarmband LABB von Noomoon. Wenn Sie auffällige Accessoires mögen, dann können Sie Ihre Apple Watch mit einem zweifarbigen Armband kombinieren. Wählen Sie zum Beispiel ein halbes Uhrenarmband in der Farbe Hellblau mit dem Bandende, das Noppen hat, und den anderen Teil des Bandes in der Farbe Schwarz mit Löchern im Bandende. Wie beim einfarbigen Uhrenband fügen sich die Bandenden optimal ineinander.



Pflegeleichtes Uhrenarmband - schöner Anblick rund um die Uhr



Das Uhrenarmband LABB von Noomoon ist aus wasserfestem, widerstandsfähigem Kunststoff, der auch nach Jahren noch 100 Prozent formbeständig ist. Das hochwertige Material ist außerdem sehr robust, sodass es auch bei starker Beanspruchung keine Kratzer aufweist. Mit dem elastischen Armband für die Apple Watch, das auch komplett geruchslos ist, fühlen sich Damen und Herren rundum wohl, denn es macht jede Bewegung mit. Dieses Uhrenband ist der ideale Begleiter für Ihren modernen Zeitmesser von Apple.



Weitere Infos: https://www.raspe-uhren-schmuck.ch/blogs/news/kunststoff-armband-fuer-applewatch

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (