Partnerschaft mit der GERMAN VALUES PROPERTY GROUP bis 2021 verlängert

Leipziger Immobilien-Unternehmen bleibt für zwei weitere Jahre „Official Partner“ von RB Leipzig | Erfolgreiche Zusammenarbeit bereits seit 2017 Zusammenarbeit fortgesetzt! RB Leipzig und die GERMAN VALUES PROPERTY GROUP verlängern die seit 2017 bestehende Partnerschaft um zwei weitere Jahre bis 2021. Das Tochterunternehmen der VICUS GROUP AG bleibt damit „Official Partner“ der Roten Bullen. Neben klassischen Logo- und Namennutzungsrechten wird die GERMAN VALUES PROPERTY GROUP weiterhin auf TV-relevanten Werbeflächen in der Red Bull Arena präsent sein, Hospitality-Leistungen erhalten und das Content-Format „GERMAN VALUES PROPERTY GROUP Gegnercheck“ präsentieren.



OLIVER MINTZLAFF

GESCHÄFTSFÜHRER RB LEIPZIG:





„Mit der VICUS GROUP AG haben wir seit zwei Jahren ein starkes und innovatives Leipziger Unternehmen an unserer Seite und haben im Rahmen unserer Partnerschaft bereits viele Synergien schaffen können. Das möchten wir nun fortführen und freuen uns über die Verlängerung der Zusammenarbeit.“





MICHAEL KLEMMER

VORSTANDSVORSITZENDER VICUS GROUP AG:





„Der Erfolg von RB Leipzig in der Bundesliga und der erneute Einzug in die Champions League bieten Chancen für die Stadt Leipzig und seine Unternehmen. Durch die Partnerschaft mit RB Leipzig setzt die VICUS GROUP AG ein deutliches Zeichen, dass wir hinter unserer Mannschaft stehen, stolz auf die Zusammenarbeit sind und die gleichen Werte teilen. Gemeinsam werden wir zielstrebig und zukunftsorientiert das Potential unserer Heimatstadt weiter unterstützen.“





UNTERNEHMENS-INFORMATIONEN:



Mit der Gründung des Tochterunternehmens, der GERMAN VALUES PROPERTY GROUP, will die VICUS GROUP AG einen weiteren starken Partner auf dem deutschen Immobilienmarkt etablieren.



Die GERMAN VALUES PROPERTY GROUP ist auf die Bestandshaltung von deutschen Gewerbeimmobilien in den Top-8-Standorten Deutschlands spezialisiert. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt somit im Ankauf und der zukunftsorientierten Bewirtschaftung dieser Immobilien. Die VICUS GROUP AG ist als Experte für Value-Add Investments weiterhin auf die Revitalisierung und Restrukturierung fokussiert. Das gemeinsame Ziel der Partner ist es auf Basis modernen Denkens und dem Erhalt deutscher Immobilienwerte das Leben in den Städten langfristig zu entwickeln.

