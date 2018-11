Ras Al Khaimah: Neue Abenteuer in luftiger Höhe

07.11.18

Jebel Jais Flight, die mit über 2,8 Kilometern längste Zipline der Welt auf dem gleichnamigen höchsten Berg der Vereinigten Arabischen Emirate, haben seit der Eröffnung Anfang 2018 bereits 18.000 Gäste getestet. Doch das war für Ras Al Khaimah erst der Anfang. 2019 folgen neue Abenteuer-Attraktionen, darunter die Jebel Jais Zipline Tour. Der Parcours für Sportliche besteht aus sieben Seilrutschen, die durch Hängebrücken, Abseil-Kabel und naturnah gestaltete Plattformen in Form von Vogelnestern miteinander verbunden sind. Die Jebel Jais Zipline Tour wird, wie die Rekord-Zipline, vom Spezialunternehmen Toroverde betrieben. Die Eröffnung ist für Februar 2019 geplant.



Ab dem zweiten Quartal 2019 sorgen auf dem Aussichtspark in 1.250 Metern Meereshöhe die Bull Maze sowie ein Kletterturm für Thrills. Bei Bull Maze handelt es sich um ein Labyrinth von 35 abgehängten Hindernissen, die auf drei Ebenen und 20 Höhenmeter verteilt sind. Die Entwickler versprechen, dass Teilnehmer dort an ihr persönliches Limit gelangen werden. Der Climbing Tower bietet leichte Aufstiege für Kinder sowie Technik unterstützte Freifall-Erlebnisse für Abenteuerlustige auf der Suche nach extremen Erfahrungen.



Mit der Ankündigung dieser neuen Highlights unterstreicht Ras Al Khaimah seine Absicht, zum Abenteuerzentrum der gesamten Region zu werden. Als nächstes stehen ein luxuriöses Bergcamp mit 37 Villen sowie eine Survival Training Academy auf dem Plan.



Haitham Mattar, CEO der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), ist überzeugt: “Die Eröffnung des Abenteuerparks im ersten Halbjahr 2019 ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg Ras Al Khaimahs zu einem globalen Reiseziel mit drei Millionen jährlichen Besuchern bis 2025.“



Von Ras Al Khaimah Stadt und den Strandhotels verkehrt ein Shuttlebus auf den Jebel Jais. Weitere Informationen zum Fahrplan unter www.jebeljais.ae/shuttlebus.



