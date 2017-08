Radio Regenbogen macht "MS Europa" und "MS Weinland Baden" zu Partyschiffen

- „After Work Partyschiffe“ legen in Heidelberg und in Breisach ab

- Neckar- und Rhein-Romantik am Ufer und die perfekten Sounds an Bord

- Karten gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei Radio Regenbogen zu gewinnen



Wir feiern den Sommer – mit Ihnen und den heißesten Sounds auf dem kühlen Neckar und Rhein: Am nächsten Donnerstag [17.08.2017] legt das Radio Regenbogen Partyschiff MS Europa in Heidelberg und eine Woche später [24.08.2017] die MS Weinland Baden in Breisach ab. Mit an Bord: Die perfekte Musik. Wer sich das „After Work“-Feeling auf MS Europa oder MS Weinland Baden nicht entgehen lassen möchte, sollte jetzt aufmerksam Radio Regenbogen hören: Tickets für die einmaligen Momente gibt es nicht zu kaufen. Nur wer im Programm das Schiffshorn hört und schnell die 0 8000 – 34 35 36 wählt, hat die Chance auf die begehrten Fahrkarten.



Eigentlich gehört die MS Europa zur „Weißen Flotte Heidelberg“ und die MS Weinland Baden zur Breisacher Fahrgastschifffahrt. In den kommenden beiden Wochen werden die Ausflugsdampfer zum Radio Regenbogen Partyschiff, nehmen mit jeweils rund 100 Gewinnern an Bord Kurs auf eine einzigartige Afterwork-Party auf Neckar und Rhein. Radio Regenbogen zaubert den musikalischen Lieblingsmix an Bord und auf den Fluss – und das in den romantischsten Ecken Deutschlands, dem Neckartal mit Heidelberger Schloss und Alter Brücke oder dort, wo der Rhein Baden mit Frankreich verbindet!



Die Karten für die Radio Regenbogen Partyschiffe gibt es nicht zu kaufen. Aber Sie können die Tickets bei Radio Regenbogen gewinnen! Mehrmals täglich erklingt im Programm ein Schiffshorn. Wer das hört und sofort am

Studio-Telefon 0 8000 – 34 35 36 anruft, gewinnt mit ein bisschen Glück vier Tickets für die exklusive Partynacht!



Übrigens: Fans der Radio Regenbogen Facebook Seite erhalten am Wochenende eine Zusatzchance auf die begehrten Tickets. Am besten heute schon „gefällt mir“ anklicken.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren