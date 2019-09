Pressemitteilung BoxID: 768799 (Radentscheid Frankfurt)

5. Kidical-Mass FFM am 29.09.2019

"Meine Großeltern und ich. Eine Allgenerationen Kidical-Mass"

.



Start: 15.30 Uhr, Alte Oper, Frankfurt

Ziel: ca. 16.30 Uhr Günthersburgpark



Die fünfte – und für dieses Jahr letzte – Kidical-Mass startet kommenden Sonntag, wie immer um 15.30 Uhr an der Alten Oper. Die Route führt diesmal unter anderem über die Hochstraße und die Friedberger Landstraße zum Günthersburgpark. Die angemeldete Demo wird von der Polizei geschützt. Erfahrene Ordner*innen sichern Straßen und Kreuzungen.



Im September lautet das Motto: Meine Großeltern und ich



Ein in der Presse oft formulierter Kritikpunkt am Wegfall von Autofahrstreifen lautet: „Dann können ältere Menschen, die das Auto nutzen müssen, nicht mehr in die Stadt kommen.“ Neben dem Fakt, dass Autos auch noch auf einer Autofahrstreifen fahren können, weisen wir darauf hin, dass es gerade auch ältere Menschen gibt, die gerne mit dem Fahrrad fahren würden – wenn es eine sichere Radinfrastruktur gäbe. Deswegen laden wir im September explizit alle Generation ein mit zu radeln.



Der Kinder Fahrrad Korso folgt der Vision des Radentscheids: Radwege sollen so sicher sein, dass Menschen von 8 bis 88 Jahren und darüber hinaus diese angstfrei nutzen können. Die Seniorin Ursula Schneider, die zu Beginn an der Alten Oper sprechen wird sagt: „Viele Radwege in Frankfurt sind zu schmal. Wenn ich von einem anderen Radfahrer überholt werde, erschrecke ich häufig sehr. Auf breiteren Radwegen würde mir das Fahrradfahren wieder viel mehr Spaß machen.“ Bei der vergangenen Kidical-Mass lautete das Motto „Zur Schule? Das kann ich selbst“. Wir riefen dazu auf uns die schönsten Geschichten auf dem „Schulweg aus eigener Kraft" zu schicken. Die vielen tollen Einsendungen werden an der Alten Oper ausgestellt.



Die positive Resonanz auf die ersten fünf Kinder-Fahrrad-Korsos hat uns dazu ermutigt, nächstes Jahr weitere Kidical-Masses zu planen. Die Beschließung des Maßnahmenpakets „Fahrrad Stadt Frankfurt“ kann erst ein Anfang sein. Wir bleiben aktiv.



Ausblick: Am 27. Oktober plant der Radentscheid Frankfurt und die Kidical-Mass FFM unter dem Titel „Main Kai, dein Kai, unser Kai“ eine Aktion am geöffneten Mainkai. Es wird einen Parcours für Kinder geben, auf dem jeder seine Fahrradfahrkünste erproben und erweitern kann. Gemeinsam wollen wir zeigen, wie wichtig Freiräume in der Innenstadt – gerade für Kinder – sind.

