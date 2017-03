Ein "Gastronomie-Dino" geht - die Eckkneipe bleibt

Eine besondere Ära endet, aber die Tradition lebt weiter: Die beliebte Bier-Kneipe „Im Eckchen“ hat ab sofort eine neue Pächterin. Während „Gastronomie-Dino“ Ilse Dietzel, Deutschlands wahrscheinlich dienstälteste Wirtin, nach 59 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geht, füllt Marlis Luppa den Treffpunkt am Platz an der Persiluhr mit neuem Leben – charmante Tresen-Gesprächen und frisch gezapftes Thier Pils inklusive. Ab dem 16. März fließt wieder Dortmunder Bier durch die Zapfhähne an der Münster Straße 17.



Die 59-jährige Marlis Luppa, die übrigens in der Zeit geboren wurde, in der Ilse Dietzel als Wirtin „Im Eckchen“ begann, hat die bekannte Eckkneipe renoviert und ihr einen neuen, helleren Glanz verliehen: Etwas Farbe an den Wänden, neue Bestuhlung, indirekte Beleuchtung im Thekenbereich, eine einladende Fensterfront, eine gemütliche Bank aber auch historische Bilder aus den letzten Jahrzehnten laden zum Verweilen und zu netten Gesprächen ein. Bereits in der Renovierungsphase schauten immer mal wieder alte Stammgäste vorbei, um zu erfahren, wann ihr beliebter Treff endlich wieder öffnet. Die „Gastronomin aus Leidenschaft“ steht außer mittwochs nun täglich für ihre Gäste hinter dem Tresen. In der Frühjahrssaison plant die umtriebige Wirtin eine kleine Außengastronomie. „Wir haben ein schönes Eckchen direkt am Platz der Persiluhr mit der Skulptur ‚Ochsenzug‘, das sich ideal eignet, um bei gutem Wetter auch draußen sein Bier zu genießen“, so Marlis Luppa. Und ab Juni lädt die Lünerin ihre Gäste von 11 bis 13 Uhr zum Sonntagsfrühschoppen ein. Das erste Fass ist angezapft – auf eine neue Ära „Im Eckchen“.



Anschrift: Im Eckchen, Münster Straße 17, 44534 Lünen Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10-14 Uhr und von 16-22.30 Uhr, Samstag von 12-14 Uhr und von 16-23.30 Uhr, Sonntag von 17-23.30 Uhr; Mittwoch Ruhetag

