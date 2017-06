Dortmunder Kronen startet Design-Wettbewerb

Dortmunder Kronen sucht ein neues Glasdesign – und jeder* kann sich daran beteiligen. Einfach die Vorlage auf der Internet- oder Facebook-Seite von Dortmunder Kronen herunterladen und bis zum 2. Juli 2017 mitmachen. Das Besondere: Die vier besten Entwürfe werden realisiert und als Sonderedition produziert. Schon in wenigen Wochen wird es dann im Handel zu jedem Kasten Dortmunder Kronen eines dieser Sondergläser als Gratiszugabe geben, solange der Vorrat reicht.



„Unser Dortmund. Unser Kronen. Dein Design.“: Unter diesem Motto sind ab sofort alle Kreativen aufgerufen, ein Stück Dortmund auf das Dortmunder Kronen Glas zu bringen. Die Entwürfe können als Collage, Illustration, Fotokunst, Zeichnung oder Bastelarbeit digital auf der Facebook-Seite von Dortmunder Kronen oder analog auf dem Postweg bei der Brauerei eingereicht werden. Als kleine Hilfestellung stehen digitale Designelemente zur Verfügung.



„Zum Beispiel unser Markenlogo oder die Dortmunder Skyline“, so Sarah Schwefer aus dem Marketing von Dortmunder Kronen. „Diese Elemente können, müssen jedoch nicht verwendet werden. Logos anderer Unternehmen oder Organisationen dürfen allerdings nur mit schriftlicher Genehmigung des Rechteinhabers genutzt werden“, so ihr wichtiger Hinweis – vor allem in Richtung der vielen BVB-Fans.



Einsendeschluss 2. Juli



Jeder Teilnehmer* darf bis zu fünf Designs einsenden. Die Einreichfrist endet am 2. Juli 2017 um 23:59. Die Fachjury mit Brauern, Biersommeliers und Marketingexperten wird aus allen Einsendungen vier Siegerentwürfe küren. „Diese vier Designs werden wir aufs Glas und als Kastenzugabe in den Handel bringen“, verspricht Sarah Schwefer. Zudem erhalten die vier Sieger eine Prämie von jeweils 300 Euro.



Extra: Zeichensets und Gratiskisten zu gewinnen



Aus allen übrigen Designentwürfen wählt die Jury fünf weitere besonders kreative Gestaltungen aus, die jeweils mit einem Moleskin-Zeichenset gewürdigt werden. Unter allen Teilnehmern werden außerdem 50 x 1 Kasten Dortmunder Kronen verlost.



Mehr unter: www.kronen.de oder www.facebook.com/Dortmunder.Kronen



* Teilnahme ab 18 Jahren

Radeberger Gruppe KG c/o Dortmunder Brauereien

Dortmunder Kronen ist der Beweis einer großen und bedeutenden Brautradition: Im Herzen der Stadt, am Alten Markt, hat es seinen Ursprung. Denn schon seit dem Jahr 1430 wird das Dortmunder Bier von Dortmundern für Dortmunder gebraut. Ob klassisches Pils und Export oder eines der Saisonbiere - sie alle kommen aus dem Herzen Dortmunds. So steht Dortmunder Kronen heute nicht nur für 585 Jahre Dortmunder Braukunst, sondern auch für frische Akzente, sympathische Aktionen und neue Ideen. Ob Kronen Vatertag oder Kronen Wintergrillen, ob Facebook-Aktionen oder das Engagement bei lokalen Vereinen und Veranstaltungen: Kronen verbindet. Mehr unter www.kronen.de

