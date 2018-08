quofox und die Klubschule Migros entwickeln eine Online-Coaching-Plattform

Mit Wirkung zum 01. Januar 2018 ist die quofox GmbH mit der Entwicklung und dem Aufbau der Online-Coaching-Plattform der Klubschule Migros, https://coaching.klubschule.ch, betraut. Damit ermöglicht die Klubschule Migros den Zugang zu orts- und zeitunabhängigem online Expertenwissen für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung.



Die Klubschule Migros ist mit jährlich über 350 000 Kurs- und Lehrgangsteilnehmenden und 7 500 Kursleitenden die führende Weiterbildungsinstitution der Schweiz. Unter dem Leitgedanken "Bildung für alle" stehen mehr als 600 verschiedene Kurse und Weiterbildungen an insgesamt 50 Standorten in der ganzen Schweiz zur Auswahl.



Ursula Brunner (Leiterin InnoLab der Klubschule Migros), begründet die Entscheidung für den Aufbau der Online-Coaching-Plattform wie folgt: "Unsere Grundidee hinter der Online-Coaching-Plattform ist einfach: Die Interaktion zwischen Coach und Coachee findet virtuell statt. Während eines Kurses oder Lehrgangs der Klubschule begegnen sich beide nach wie vor im Klassenzimmer. Die Teilnehmenden können anschliessend weiterführende Fragen, Problemlösungen oder individuelle Entwicklungsgespräche flexibel über unsere Online-Coaching-Plattform abhalten. Auch Personen ohne Kurseinschreibung können vom Expertenwissen der Online-Coaches profitieren. Auf der Suche nach einer innovativen und passgenauen IT-Lösung überzeugte uns das Lernportal von quofox sofort."



Der Aufbau der Online-Coaching-Plattform erfolgt über das von quofox entwickelte Unternehmensportal "EDU", einer innovativen und skalierbaren Lösung für Bildungsorganisationen aller Größen. Unabhängig von Ort und Zeit und mit dem Fokus auf die individuellen Präferenzen eines jeden Teilnehmers ebnet quofox der Klubschule Migros den Weg für ein maßgeschneidertes Online-Coaching-Angebot.



Neben der Bereitstellung der Plattform unterstützt quofox die Klubschule Migros zudem durch Learning Consultants bei der Markteinführung der Online-Coaching-Plattform.



Aus diesem Grund werden die Klubschule Migros und quofox gemeinsam an einem sieben-wöchigen Kickstart Accelerator 2018 in Zürich teilnehmen, um die Online- Coaching-Plattform noch näher auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten und stärker im Schweizer Markt zu etablieren.



Nele Mletschkowsy (Head of Business Development) "Wir freuen uns, dass die Klubschule Migros quofox als passenden und zukunftsbereiten Partner sieht, um mit ihnen eine Online-Coaching-Plattform aufzubauen. Virtuelles Coaching und Beratung liegen im Trend. Nicht nur wegen einer zunehmenden Digitalisierung der Lebens-, Arbeits-, und Lernwelt, die auch Kursleitende immer mehr erfasst. Hinzu kommt der Anspruch "on demand" und ort- und zeitunabhängig lehren und lernen zu können. Unser Lernportal "Edu" ist dabei die passgenaue Lösung, um Online-Coaching anzubieten. Darüber hinaus freuen wir uns ganz besonders, mit der Klubschule einen weiteren wichtigen Schritt gehen zu können und gemeinsam mit der Klubschule an einem Accelerator teilnehmen zu können, um die Online-Coaching-Plattform im Schweizer Markt zu etablieren und weiter aufzubauen."



Klubschule Migros: Bildung für alle



Die Klubschule Migros ist die führende private Bildungsinstitution der Schweiz. Jährlich besuchen über 350'000 Menschen einen Kurs oder eine Weiterbildung an den insgesamt 50 Standorten in der ganzen Schweiz. Zur Auswahl stehen mehr als 600 verschiedene Angebote. "Bildung für alle": Diesen Leitgedanken verfolgt die Klubschule Migros seit über 75 Jahren. Möglichst vielen Bevölkerungsschichten den Zugang zur Weiterbildung zu ermöglichen, gehörte für die Migros von Beginn weg zu ihrem sozialen und kulturellen Engagement. Nicht zuletzt dank der Unterstützung durch das Migros-Kulturprozent profitieren Lerninteressierte von einem außergewöhnlich vielfältigen Angebot.

quofox GmbH

Die quofox GmbH ist ein im Juni 2015 gegründetes EdTech Start-Up mit Sitz in Berlin. Das Unternehmenskonzept basiert auf dem Share Economy-Gedanken. quofox stellt als erstes Unternehmen in Deutschland mit einer integrierten Plattform für Wissensmanagement ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Konzept bereit, bei dem es darum geht, Wissen einerseits konsumieren und andererseits teilen zu können.

