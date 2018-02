Das Quellness Golf Resort Bad Griesbach auch 2018 wieder Hotelsponsor bei Klassik am Odeonsplatz

Im Sommer zieht es die Musiker und ihr Publikum ins Freie, um sich unter dem Sternenhimmel von der Musik verzaubern zu lassen. Zum hochkarätigen Klassik-Open-Air „Klassik am Odeonsplatz“ pilgern jedes Jahr Mitte Juli tausende Musikfans auf einen der schönsten Plätze Münchens. Vor der prächtigen Kulisse von Theatinerkirche, Feldherrnhalle und Residenz erleben sie internationale Klassikstars und zwei Orchester von Weltrang.



Das Quellness Golf Resort Bad Griesbach ist auch in diesem Jahr wieder als Sponsor dabei, wenn am 13. und 14. Juli das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Cristian Măcelaru zusammen mit der Weltklasse-Sopranistin Diana Damrau sowie die Münchner Philharmoniker unter Chefdirigent Valery Gergiev mit dem Star-Geiger David Garrett das Publikum begeistern werden.



„Es ist uns eine Ehre, eine so herausragende Veranstaltung, die Musikfreunde aus aller Welt anzieht, als Sponsor zu unterstützen. Musik tut Körper und Seele einfach gut und genau das wollen wir in unserem Resort in Bad Griesbach auch erreichen. Wir freuen uns über die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit, “ erklärt Regionaldirektorin Irene Mayer-Jobst.

Quellness Golf Resort Bad Griesbach

Das Quellness Golf Resort Bad Griesbach liegt eingebettet in die niederbayerische Landschaft südlich der Dreiflüssestadt Passau im idyllischen Rottal, nur 1,5 Autostunden von München entfernt. Zehn Golfplätze, drei First-Class-Hotels mit luxuriösen Wellness-, Beauty- und Thermalwelten sowie vier gemütliche Gutshöfe bilden zusammen Europas Golf und Quellness-Resort Nr. 1.



Natur, Kultur und Lebensgefühl verbinden sich im Rottal zu einem großartigen Ganzen und tragen wesentlich zum Wohlgefühl bei. Sanfte Hügel und Täler, bedeckt von sattgrünen Wäldern, weiten Feldern und bunten Wiesen prägen die Region. Viele Rad- und Wanderwege sowie Deutschlands größtes Nordic Walking Streckennetz erschließen die zauberhafte Landschaft und machen das Resort zum idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung.



In den Indoor-und Outdoorpools der Wellness-, Beauty- und Thermalwelten der drei Hotels entfaltet das wohltuende, heilende und staatlich anerkannte Thermalmineralwasser seine Wirkung und lädt zum Relaxen und Regenerieren ein. Die abwechslungsreichen Geländeformen inspirierten auch Profigolfer Bernhard Langer beim Entwerfen dreier der insgesamt fünf 18-Loch-Meisterschaftsplätze. Insgesamt 129 Fairways auf zehn Golfplätzen, das einzigarte Trainingszentrum Golfodrom®, die PGA Premium-Golfschule mit breit gefächerten Angebot sowie zwei neue, hochmoderne Golfsimulatoren machen es zu Europas Golf Resort Nr. 1.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren