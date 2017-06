Qobuz: Das Android-Universum wird auf Version Vier aktualisiert

Qobuz, weltweit führender Anbieter von Hi-Res-Musik, bringt heute seine neue Android-App heraus. Die vierte Version der App, auf Google Play erhältlich, bietet den Qobuz-Nutzern ein überarbeitetes und verbessertes Design sowie neue Funktionen an. Musikfans können so das Qobuz-Universum direkt auf ihrem Smartphone wiederfinden und eine einzigartige, musikalische Reise erleben, ganz egal wo sie sich gerade befinden.



Zu diesem Anlass möchte Qobuz daran erinnern, dass sein Android-Service nicht nur mit Smartphones kompatibel ist: Die Qobuz-Android-Galaxie ist sehr viel größer, als es erscheinen mag:



Qobuz funktioniert mit den digitalen MP3-Playern von Sony, iBasso, Pioneer, Onkyo und Fiio. Desweiteren sind der HD-Feedreader Chromecast und alle Google Cast-Lautsprecher (LG, JBL, B&O, Naim oder auch Raumfeld) ebenfalls mit der neuen App kompatibel.



Die vierte Version der Qobuz-App für Android ist auch in die USB Audio Player Pro-App integriert, die alle auf dem Markt erhältlichen DACs verwaltet. Sie ist ebenfalls im RSE (Rear Seat Entertainment), der in allen Porsche-Fahrzeugen zu finden ist, vorinstalliert.



Zu guter Letzt ermöglicht die Komptabilität der Qobuz-App mit BubbleUpNp das Audiostreaming von allen Produkten aus, in denen der Service noch nicht integriert ist (Denon, Marantz, Ankyo, Cambridge, Kef…).



Die wichtigsten Neuheiten und Funktionen der vierten Version der Qobuz-App für Android sind:



· Ein neues, grafisches Design und die Optimierung der Benutzeroberfläche



· Streaming in Hi-Res 24-Bit mit dem neuen Abonnement Sublime+



· Die Möglichkeit, Musik zu importieren, um sie offline zu hören



· Beim Kauf eines Downloads ohne Abonnement haben Kunden nun die Möglichkeit, die App zu nutzen, um ihre Einkäufe zu synchronisieren und direkt von der App aus zu hören



· Die "Entdecken"-Rubrik mit Kommentaren zu den Alben



· Zugang zu hunderttausenden von digitalen Booklets (Qobuz-Exklusivität)



· Zugang zu exklusiven, redaktionellen Inhalten



· Die neue Rubrik "Qobuz & You": Gebrauchsanleitungen und Testberichte von Geräten und Materialien



· Je nach Abonnement haben Kunden jederzeit die Auswahl über die Audioqualität (MP3 320 kbps / FLAC 16-Bit 44.1 kHz / Hi-Res 24-Bit bis zu 192 kHz)



Über das Audiosystem von Qobuz



Kompatible HiFi-Marken: Yamaha MusicCast, LINN, Devialet, Bluesound, NAD, Auralic, Aurender, Esoteric, Harman Kardon, Mark Levinson, Melco, Samsung, Cabasse, Arcam, T+A, Burmester, AVM, Musaic, Advance Acoustic, Sim Audio. Technologie: Google Cast bei Sony, LG, B&O, Pioneer, Onkyo, JBL, Naim, Raumfeld sowie Chromecast und DTS Play-Fi bei McIntosh, Klipsch und Martin Logan. Software: Audirvana (Mac only), BubbleUPnP (Android only), MConnect (iOS & Android), USB Audio Player PRO (Android) und Kodi (XBMC). Darüber hinaus jedes Gerät, das mit AirPlay oder Bluetooth kompatibel ist.



Was ist Hi-Res Audio?



Qobuz wurde von der Japan Audio Society (JAS) Hi-Res-zertifiziert. Die JAS ist die einzige Instanz, die Hi-Res Audio definiert und ein gleichnamiges Zertifikat vergibt.



Laut der JAS betrifft die Bezeichnung Hi-Res Audio alle analogen Geräte, die einen Frequenzbereich über 40 kHz (Mikrofon, Kopfhörer, Lautsprecher etc.) wiedergeben oder aufnehmen können, sowie alle digitalen Geräte, die Signale mit 24-Bit/96 kHz verarbeiten oder umwandeln können. Viele japanische Hersteller konzipieren Ihre Hi-Res-Produkte auf Basis dieser Empfehlungen.



Technisch gesehen muss das übertragene Datenvolumen, um als Hi-Res klassifiziert zu werden, über dem von CDs (44.1 kHz/16-Bit) oder DAT (48 kHz/16-Bit) liegen. Es gibt für Hi-Res nicht nur einen Dateityp, sondern mehrere: FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSF etc. Faktisch ist es so, dass all diese Formate als Hi-Res klassifiziert werden können, sobald sie mit 24-Bit verschlüsselt sind (außer bei DSD auf SACD, wo sich die Funktion bei 1-Bit unterscheidet).

Qobuz - XANDRIE SA

Qobuz ist eine Online-Musikplattform, die Streaming-Abonnements und Downloads anbietet. Qobuz ist Weltmarktführer in der qualitativ hochwertigen Audiowiedergabe und zeichnet sich insbesondere durch die Auswahl seiner Inhalte und seine redaktionelle Ausrichtung aus.



Im Laufe der Jahre konnte Qobuz neue Standards in der Online-Musikindustrie durchsetzen, indem Produzenten, Künstler und Studios ermuntert wurden, den Zugang zu ihren besten Audioquellen für die Allgemeinheit zu öffnen - in "verlustfreier" Qualität und in hoher Auflösung (Hi-Res). Aktuell enthält der Katalog von Qobuz mehr als 40 Millionen Titel. In den Abonnements Sublime und Sublime+ sind alle Titel in 16-Bit/44 kHz, also in CD-Qualität, verfügbar.



Qobuz hat mit ca. 70.000 Alben außerdem das weltweit umfangreichste Angebot in Hi-Res. Seit Mai 2017 ist diese Kollektion über Sublime+ verfügbar, dem weltweit ersten Musikstreaming-Abonnement in Hi-Res.



Den Musikdienst Qobuz, der Mitglied der DEG (The Digital Entertainment Group) ist, gibt es aktuell in 9 Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Belgien, Niederlande und Luxemburg. Demnächst wird er außerdem in Spanien, Italien, Polen, den USA und Kanada verfügbar sein.



Qobuz wurde 2007 von Yves Riesel und Alexandre Leforestier in Frankreich gegründet und 2015 von Xandrie SA mit Sitz in Pantin nahe Paris übernommen.











