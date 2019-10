Pressemitteilung BoxID: 771837 (Qatar Airways)

Qatar Airways landet zum ersten Mal in Langkawi, Malaysia

Viermal wöchentliche Flüge über Penang mit einer Boeing 787 Dreamliner, ab 27. Oktober 2019 fünfmal wöchentlich

Qatar Airways erster Flug von Doha nach Langkawi, Malaysia, landete am Dienstag, den 15. Oktober 2019, auf dem internationalen Flughafen von Langkawi. Anlässlich der Eröffnung der beliebten neuen Destination wurde am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, ein Sonderflug von Doha nach Langkawi durchgeführt. An Bord waren eine Reihe VIPs, Repräsentanten internationaler Medien sowie Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.



Die Teilnehmer des Sonderflugs wurden mit einer feierlichen VIP-Zeremonie am Langkawi International Airport begrüßt. An dieser nahmen der Botschafter des Staates Qatar in Malaysia, Fahad Mohammed Kafoud; Charge d'Affaires der Botschaft von Malaysia in Qatar, Mohamad Shahir Sabarudin; Chief Operating Officer der Malaysia Airport Holding Berhad, Mohd Shukrie Mohd Salleh; Chief Executive Officer der Langkawi Development Authority Dr. Hezri Adnan und Qatar Airways Senior Vice President Asia Pacific, Marwan Koleilat, sowie leitende Flughafenvertreter teil.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Ich freue mich sehr, heute auf dem Sonderflug nach Langkawi gewesen zu sein und hier unsere Ankunft in diesem atemberaubenden Archipel zu feiern. Langkawi ist die achte neue Destination, die Qatar Airways 2019 in ihr rasch wachsendes Streckennetz aufgenommen hat. Mit den bewaldeten Hügeln, atemberaubenden weißen Sandstränden und dem schimmernden türkisfarbenen Wasser entwickelt sich Langkawi schnell zu einem der begehrtesten Ziele Südostasiens. Das ist der Grund, warum wir wussten, dass wir hier unsere Flüge einführen müssen. Beginnend mit einem viermal wöchentlichen Service, der ab dem 27. Oktober 2019 auf fünfmal wöchentlich anwachsen wird, freuen wir uns darauf, Reisende an Bord zu begrüßen, damit sie das "Juwel von Keda" erleben können.“



Der neue Flug nach Langkawi wird von den hochmodernen Boeing 787 Dreamliner-Flugzeugen der Fluggesellschaft durchgeführt. Diese bieten 22 Sitze in der Business Class und 232 Sitze in der Economy Class, sowie geräumige Kabinen und speziell gestaltete Innenräume an. Zusätzlich zu dem preisgekrönten Service an Bord, können Passagiere nach Langkawi, das Entertainment-System von Qatar Airways, Oryx One genießen, das neueste Blockbuster-Filme, Fernsehserien, Musik, Spiele und vieles mehr bietet.



Flugplan ab 15. Oktober 2019:

Die Flüge finden am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag statt.



Doha nach Penang

Abflug Doha (DOH) QR 866 um 02:25 Uhr, Ankunft Penang (PEN) um 15:00 Uhr



Penang nach Langkawi

Abflug Penang (PEN) um 16:25 Uhr, Ankunft Langkawi (LGK) um 17:05 Uhr



Langkawi nach Penang

Abflug Langkawi (LGK) QR 867 um 19:00 Uhr, Ankunft Penang (PEN) um 19:40 Uhr



Penang nach Doha

Abflug Penang (PEN) um 21:00 Uhr, Ankunft Doha (DOH) um 23:45 Uhr



Flugplan ab 27. Oktober 2019:

Die Flüge finden am Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag statt.



Doha nach Penang

Abflug Doha (DOH) QR 866 um 02:10 Uhr, Ankunft Penang (PEN) um 14:20 Uhr



Penang nach Langkawi

Abflug Penang (PEN) um 15:30 Uhr, Ankunft Langkawi (LGK) um 16:20 Uhr



Langkawi nach Penang

Langkawi (LGK) QR 867 um 18:40, Ankunft Penang (PEN) um 19:40 Uhr



Penang nach Doha

Abflug Penang (PEN) um 20:35, Ankunft Doha (DOH) um 23:25 Uhr

