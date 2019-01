Zwei auf einen Streich

10.01.19

Leogang ist um einen kulinarischen Hotspot reicher: Seit dem 21. Dezember 2018 lockt das neue ESSE:NZ im PURADIES Hotel & Chalets sowohl Fine Dining-Liebhaber als auch Steak- und Sushi-Begeisterte in das Designhotel in Alleinlage. Das Restaurant befindet sich im Chalet Embachalm in unmittelbarer Nähe zum Hotel und den Chalets und wurde in Zusammenarbeit mit den Designern von MOROSO aus Italien und AREA aus New York im nordischen Stil umgestaltet. 20 Gäste finden hier Platz. Unter der Leitung von Küchenchef Stefan Krieghofer, der 2018 vom deutschen Schlemmeratlas als einer der 50 besten Köche Österreichs ausgezeichnet wurde, entstehen Freitag bis Sonntag exzellente Fine Dining-Menüs mit Pfiff, während Mittwoch und Donnerstag ganz im Zeichen von puren Steakvariationen aus dem Beefer stehen. Das Dry Age Beef stammt direkt vom hauseigenen Bio-Rind. Alle Gerichte werden an der Front Cooking-Station zubereitet, somit sitzt jeder Gast am Chef’s Table und hat uneingeschränkten Blick auf Stefan Kriegshofer und sein Team. Das Fine Dining Drei-Gang-Menü kostet ab 45 Euro pro Person, Steaks sind ab 38 Euro erhältlich. Das Restaurant ist von Mittwoch bis Sonntag von 18 bis 23 Uhr für Hotel- und externe Gäste geöffnet. Neben dem Abendangebot kann das Restaurant ESS:ENZ auch für private Kochkurse, Meetings und Incentives gebucht werden. Reservierungen werden telefonisch unter +43(0)6583 8275 entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.puradies.com.



„Purer Geschmack aus reinen Zutaten - mit Pfiff kreiert, mit Gefühl garniert“, so beschreibt Küchenchef Stefan Krieghofer seine Philosophie. Der deutsche Schlemmeratlas kürte seine Kochkünste jüngst mit 3,5 Kochlöffeln. Zusätzlich zum mehrfach ausgezeichneten Gourmetangebot bietet das ESS:ENZ nun eine reduzierte, unverfälschte Küche mit ausgezeichneten Fleischgerichten vom Beefer. Die Produkte liefert der eigene Bio-Bauernhof. „Wir glauben, dass die Entscheidung, was wir essen, woher es kommt und wie es zubereitet wird, einen direkten und starken Einfluss auf die Gesundheit der Menschen, die Gesellschaft und auf die Umwelt hat. ESS:ENZ, das ist Essen wie es sein sollte: Essen sollte gut schmecken. Es sollte sich gut anfühlen. Es sollte Gutes für dich und die Welt um dich herum tun. 100% Front Cooking – Mittendrin statt nur dabei“, so Hotelier Michael Madreiter. Zum Abschluss eines gelungenen Abends lohnt sich ein Besuch in der preisgekrönten Bar & Lounge FREIRAUM, die mit bodentiefen Glasfronten aufwartet und aus 16.000 kleinen Würfel aus Eichenholz besteht – ein absolutes Design-Highlight.

