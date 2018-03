Herrlich duftende Wiesen, rauschende Bäche und gewaltige Gipfel bilden in diesem Sommer den perfekten Rahmen für eine entspannte Yoga-Auszeit im PURADIES Hotel & Chalets im Salzburger Land. Gemeinsam finden Yogis und Naturfreunde in den Leoganger Bergen zu neuer Kraft, lassen die Seele baumeln und kehren gestärkt in den Alltag zurück. Insgesamt zwei Yoga-Pakete sind zwischen Ende März und November zu drei Terminen im familiengeführten PURADIES Hotel & Chalets buchbar. Dazu zählen die Vinyasa Flow- und Yin Yoga-Retreats „Master The Mind” mit Birgit Morper sowie der Kurs „Yoga & Berge. Natur pur. Genuss für alle Sinne“ von Katja Bienzeisler. Bei gutem Wetter finden die Übungen im Freien statt oder auf Wunsch im lichtdurchfluteten Yoga-Raum des Hotels. Weil das PURADIES größten Wert auf Genuss und Wellness legt, können sich die Yogis auch auf kulinarische Köstlichkeiten aus der Region freuen und sich nach einem erfolgreichen Yoga-Tag im hauseigenen Heaven SPA entspannen. Wer sich für eine Teilnahme entscheidet, erhält auf die gewünschte Zimmerkategorie inklusive Halbpension einen Nachlass von 15 Prozent. Zudem unterstützen viele Krankenkassen die Kursteilnahme im Rahmen ihrer Präventionsprogramme. Buchungen werden telefonisch unter +43(0)6583 8275 und per Mail an info@puradies.com entgegen genommen. Weitere Informationen finden sich unter www.puradies.com.



Master the Mind: Kontrolle über Körper und Geist

Den Auftakt der Yoga-Reihe in den PURADIES Hotel & Chalets bildet Ende März das Vinyasa Flowund Yin Yoga-Retreat „Master the Mind“ von Birgit Morper. Dabei geht es vor allem um die Kontrolle des Geistes sowie das Freisetzen von Energie, damit diese wieder frei durch alle Chakren fließen kann. „Oft sind wir durch unser eigenes Gedankenkarussell blockiert, überdenken gewisse Situationen immer und immer wieder“, erklärt Morper. „Mit den Asanas im Vinyasa und Yin Yoga wollen wir diese Konfikte aus der Vergangenheit lösen. Pranayama bringt uns in die Gegenwart und durch Meditation können wir damit beginnen, unsere Zukunft aktiv zu gestalten“. Wenn sich dann bei gutem Wetter noch der Blick von der Yogaplattform auf die Leoganger Steinberge auftut, wird die Seele frei und neue Balance stellt sich ein. Zudem soll das Retreat Inspiration bieten, um jene Themen im Leben anzupacken, die man - bewusst oder unbewusst - schon länger vor sich herschiebt. „Master the Mind“ von Birgit Morper findet insgesamt zwei Mal statt: Von 30. März bis 2. April und von 2. bis 5. November 2018.



Alle Kurse sind für kleine Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern konzipiert. Die Kosten belaufen sich auf 269 Euro pro Person. Der Kurs kann direkt über das Hotel gebucht werden. Eine Übernachtung gibt es von 30. März bis 2. April ab 408 Euro pro Person und von 2. bis 5. November ab 288 Euro pro Person inklusive 15 Prozent Ermäßigung.



Achtsamkeit im Salzburger Land

Im Mai wartet Katja Bienzeisler mit der Kombination „Yoga & Berge. Natur pur. Genuss für alle Sinne“ auf. In ihrer Yoga-Auszeit sollen die Teilnehmer vor allem entspannen und entschleunigen. Gerade wenn die Welt um einen herum immer schneller wird, ist es wichtig, innezuhalten und sich selbst gegenüber achtsam zu sein. „Wir bringen die Füße sicher und stabil auf den Boden, richten die Wirbelsäule schrittweise auf und wachsen durch bewusste Bewegungsabläufe“, sagt die Expertin. Bestimmte Yoga-Techniken sollen zu einem besseren anatomischen Verständnis führen und so eingeübt werden, dass sie auch im Alltag leicht integriert werden können. Bei gutem Wetter werden auch die Kraftplätze der Natur genutzt. Insgesamt ist das Retreat von Katja Bienzeisler für alle geeignet, die körperlich gesund sind und sich etwas fordern möchten. Der Kurs findet von 10. bis 13. Mai 2018 statt, kostet 198 Euro pro Person und ist direkt bei Katja Bienzeisler unter www.yogaja.info zu buchen. Eine Übernachtung gibt es ab 288 Euro pro Person inklusive 15 Prozent Ermäßigung.

Puradies Embachhof GmbH & Co KG

Das im Dezember 2016 eröffnete PURADIES Hotel & Chalets im Salzburger Land empfängt seine Gäste mit 76 Hotelzimmern und Suiten sowie 14 luxuriös ausgestatteten Chalets, die jeweils Platz für zwei bis sechs Personen bieten und atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Berglandschaft freigeben. Das Konzept ermöglicht es dem Gast, selbst zu bestimmen, wie viel Privatsphäre und wohltuenden Rundum-Service er im Urlaub genießen möchte. Materialien wie Holz und Stein gepaart mit sanften Farben, warmen Stoffen und ein puristisches Design schaffen eine gelungene Symbiose aus kraftvoller Natur und modernem alpinen Lifestyle. Als echtes Highlight präsentiert sich die preisgekrönte Bar & Lounge FREIRAUM mit dynamisch geschwungener Sitzlandschaft und Wendeltreppe für Gäste und Einheimische. Mehrere Saunen sowie ein spezieller Spa-Bereich für Behandlungen sorgen für wohlige Entspannung. Im Winter starten Gäste dank der exklusiven Alleinlage direkt an der Skipiste des größten durchgängigen Skigebiets Österreichs Saalbach- Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn bequem in ihren Skiurlaub.



