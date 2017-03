Steigerung der Vermietung im Büroobjekt Edmund-Rumpler-Straße 6 in Köln

Das im Januar 2017 durch die publity AG erworbene Objekt in der Rheinmetropole Köln ist somit nahezu voll vermietet.



Das 577. Büroobjekt der publity AG befindet sich auf einem knapp 9.000 qm großen Grundstück und bietet eine Mietfläche von 14.600 qm. Als weitere Mieter konnte die Barmer Ersatzkasse und die Firma Andritz Separation GmbH gewonnen werden.



Die Barmer Ersatzkasse zählt mit ca. 14.500 Mitarbeitern und ca. 9,4 Mio. Mitgliedern zu den größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland und mietet eine Fläche von ca. 2.400 qm für 10 Jahre an.



Die Andritz Separation GmbH gehört zum internationalen Technologiekonzern Andritz mit weltweit 25.200 Mitarbeitern. Das Unternehmen mietet eine Fläche von ca. 2.550 qm für 10 Jahre an.



Das Multi-Tenant ist unmittelbar an die Bundesautobahnen 559, 3, 4 und 59 angeschlossen. Der Flughafen Köln-Bonn ist innerhalb von nur 5 Minuten mit der S-Bahn zu erreichen.



„In kurzer Zeit konnten wir ca. 5.000 qm im Objekt vermieten und die Vermietungssituation somit nach kurzer Zeit optimieren.“, so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

publity AG

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

