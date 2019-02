Die PSD Bank Nürnberg startet eine eigene Crowdfunding-Plattform

25.02.19

Die PSD Bank Nürnberg hilft ab sofort mit, Wünsche wahr zu machen: Am 1. Februar 2019 ist die Crowdfunding-Plattform www.die-wunscherfueller.de gestartet. Getreu der genossenschaftlichen Idee "Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele" sollen mit Hilfe der Plattform Menschen zusammengebracht werden, die sich in und für die Region engagieren.



Das Angebot richtet sich an alle gemeinnützigen Vereine und Institutionen in Nürnberg und Umgebung. Auf dem Online-Portal können diese seit dem 1. Februar 2019 ihre sozialen und karitativen Projekte vorstellen und für Unterstützung durch die Öffentlichkeit - also die Crowd - werben. In der Anlaufzeit der Crowdfunding-Plattform schießt die PSD Bank Nürnberg bis auf weiteres außerdem zu jedem Projekt 30 % der angepeilten Spendensumme zu.



Was ist Crowdfunding?



Das Prinzip, das sich hinter diesem Schlagwort verbirgt, ist einfach erklärt. Via Crowdfunding werden Mittel für einen bestimmten Zweck gesammelt. Durch die breite Beteiligung vieler verschiedener Geldgeber lässt sich die Last der Finanzierung auf viele Schultern verteilen. So können Projekte ins Leben gerufen werden, die ansonsten unmöglich zu realisieren wären.



"Als genossenschaftliche PSD Bank engagieren wir uns schon seit jeher für unsere Region, und in unserer Unternehmensphilosophie spielen Augenhöhe und Partnerschaftlichkeit eine große Rolle. Deshalb fanden wir, dass es sehr gut zu uns passen würde, Crowdfunding für den guten Zweck zu fördern", so der Vorstandsvorsitzende der PSD Bank Nürnberg, Johann Büchler.



Was ist das Besondere an www.die-wunscherfueller.de?



Man kennt es nur zu gut: Der Sportverein am Ort benötigt neue Geräte oder der Kindergarten einen neuen Spielplatz. Doch alleine können viele Vereine oder soziale Einrichtungen oft nicht alle erforderlichen Ausgaben stemmen.



"Hier kommt die Crowdfunding-Plattform ins Spiel", erläutert Herr Büchler. "Dort können die Initiatoren Ihr Anliegen bekannt machen, und die Spender wissen genau, wohin ihr Geld fließt. Jeder kann mitmachen, denn es zählt auch der kleinste Beitrag. Wir rechnen daher mit einer guten Akzeptanz der Plattform und hoffen auf rege Beteiligung."



Wie kann man die Plattform nutzen?



Egal, ob es sich um große oder kleine Wünsche handelt: Vereine und soziale Einrichtungen, die via Crowdfunding Spenden sammeln möchten, können sich auf www.die-wunscherfueller.de registrieren und Details zu ihrem Projekt erläutern.



Nach einer Prüfung wird das Projekt auf der Plattform freigeschaltet, und Interessierte können es per Online-Banking, giropay oder Kreditkarte unterstützen - oder auch ganz klassisch einen Überweisungsträger ausfüllen. Bei Fragen dazu helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale gern weiter.

