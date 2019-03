08.03.19

Am Samstag, den 16. März um 11:00 Uhr, ist Jan Renz, Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH (HPI), als Potsdamer Kopf zu Gast in der Wissenschaftsetage im Bildungsforum. Im Vortrag „Wie gelingt lebenslanges Lernen?“ zeigt er, wie modernes E-Learning am besten funktioniert und welche Rolle Learning Analytics dabei spielt.



Die Digitalisierung prägt unsere Lebens- und Arbeitswelt. Wissen veraltet schnell, und zwar in allen Bereichen. Daher ist lebenslanges Lernen wichtiger denn je. Wie sieht Lernen zukünftig aus und wie hilft die Forschung, den Lernerfolg zu erhöhen? Die vom Hasso-Plattner-Institut entwickelte Bildungsplattform openHPI vermittelt kostenfrei mittlerweile hunderttausenden Menschen weltweit aktuelles Wissen aus den Gebieten Informationstechnologie und Innovation. Die Online-Kurse können ortsungebunden und zeitunabhängig absolviert werden.



Jan Renz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und Teil des Web University Teams. Bevor er die akademische Laufbahn einschlug, arbeitete er über 10 Jahre als Technischer Leiter einer Internetagentur. Seit sieben Jahren unterrichtet er Studenten sowohl on-, als auch offline. 2013 kam er zum Knowledge Engineering Team des HPI und arbeitet seitdem daran, das digital gestützte Lernen zu erforschen. Seine Forschung konzentriert sich auf die nutzerzentrierte Optimierung von großen E-Learning Anwendungen. Seit zwei Jahren ist er technischer Projektkoordinator der HPI Schul-Cloud. Zuletzt veröffentlichte er Forschungsberichte zu mobilem Lernen, Gamification, interaktiven Programmieraufgaben, sozialem Lernen und datenschutzkonformen Learning Analytics.



In der Vortragsreihe Potsdamer Köpfe in der Wissenschaftsetage erfahren die Gäste Aktuelles und Spannendes aus Wissenschaft und Forschung. Sie können den Expertinnen und Experten aller Disziplinen einmal im Monat bei ihrer Arbeit „über die Schulter schauen“.



| 16.03.2018 | 11:00 – 12:00 Uhr | Jan Renz | Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH (HPI) | Wissenschaftsetage | 4. OG, Raum Volmer | Eintritt: 5,00 Euro | Schüler und Studierende frei | Parallel findet in der Kinderwelt der Stadt- und Landesbibliothek ein kostenloses Vorleseprogramm für Kinder statt.

