Potsdamer Kongresspreis 2019

Bewerbungen noch bis 31. Dezember möglich

Als Wissenschaftsstadt hat Potsdam die Nase vorn: Die Dichte der Forschenden pro Einwohner liegt hier besonders hoch. Auch als internationaler Tagungsort für Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur hat sich die Landeshauptstadt etabliert. Für hochkarätige Konferenzen ist Potsdam längst zu einer festen Adresse geworden. Mit dem seit 2010 jährlich vergebenen Potsdamer Kongresspreis werden in Potsdam stattfindende Tagungen und Kongressen aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Kultur geehrt. Die Auszeichnung ist für jede der drei Kategorien mit 1.000,- € dotiert. Bewerbungen sind noch bis 31. Dezember 2019 möglich.



Vergeben wird der Potsdamer Kongresspreis in folgenden Kategorien:





Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen (Preis der ERFA-Gruppe)

Einzelveranstaltungen (Preis des DEHOGA Brandenburg)

Innovative und/oder außergewöhnliche Veranstaltungen (Preis der Landeshauptstadt Potsdam)





Sonderpreis für Nachhaltigkeit:





Diesen Sonderpreis in Höhe von 500 Euro erhält der Kongress, der mit einer besonders nachhaltigen Organisation und Umsetzung überzeugen kann, von der Koordinierungsstelle Klimaschutz der Landeshauptstadt Potsdam.



Die feierliche Preisverleihung findet am 20.02.2020 im Kongresshotel Potsdam am Templiner See statt.



Weiterführende Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: www.potsdamer-kongresspreis.de



Der Potsdamer Kongresspreis ist eine Veranstaltung des Vereins proWissen Potsdam e.V. und der ERFA-Gruppe der Potsdamer Premiumhotels. Kooperationspartner sind die Landeshauptstadt Potsdam und der DEHOGA Brandenburg. Medienpartner sind die Potsdamer Neuesten Nachrichten.

