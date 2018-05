Breiten- und Spitzensport made in Potsdam

Am Donnerstag, den 7. Juni um 18:00 Uhr, ist Dr. Berno Bahro, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam, zu Gast in der Wissenschaftsetage im Bildungsforum und wirft in der Vortragsreihe „HIS WIS – Historische Seiten der Wissenschaft“ einen Blick auf die wechselvolle Geschichte der Potsdamer Sportwissenschaft.



Die heutige Universität Potsdam wurde 1948 als Brandenburgische Landeshochschule gegründet. Mit dem Institut für Körpererziehung enthielt die Hochschule bereits die Keimzelle des heutigen Departments für Sport- und Gesundheitswissenschaften. Der Vortrag fokussiert auf ausgewählte Etappen der spannenden Entwicklung der Sportwissenschaften an einer Hochschule mit dem Schwerpunkt Lehrerbildung bis zur Volluniversität mit einem breiten Spektrum sportwissenschaftlicher Studiengänge an vielfältigen Ausbildungsstandorten in der gesamten Stadt.



„In Potsdam entstand nach dem Zweiten Weltkrieg unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen eine Hochschule aus dem Nichts. Die Integration dieser Neugründung und seiner Sportstätten in das Weltkulturerbe der Potsdamer Schlösser und Gärten sorgte damals wie heute für erhebliches Konfliktpotential“, so Bahro.



Dr. Berno Bahro ist akademischer Mitarbeiter am Department für Sport- und Gesundheitswissenschaften an der Universität Potsdam und dort verantwortlich für die Sportgeschichte. Er ist einer der Gründer des Zentrums deutsche Sportgeschichte. Schwerpunkte der Forschung: Sport im Nationalsozialismus, jüdische Sportbewegung, Sport in der DDR.



Die Vortragsreihe „HIS WIS – Historische Seiten der Wissenschaft“ ist ein gemeinsames Veranstaltungsformat des Vereins proWissen Potsdam und der Volkshochschule Potsdam. Mehrmals im Jahr laden sie zu Fachvorträgen und anschließender Diskussionsrunde ein und geben einen Einblick in die Geschichte der Hochschulen und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen Potsdams und der Region, deren Anfänge z.T. weit in das vorige Jahrhundert zurückreichen.

proWissen Potsdam e.V.

Der Verein proWissen Potsdam wurde im April 2004 gegründet. Ziele sind die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Wissenschaftskommunikation in die breite Öffentlichkeit sowie der Ausbau eines Netzwerkes von Hochschulen, wissenschaftlichen Institutionen, Wirtschaft, Kultur, Politik, Stadt und Bürgern in Potsdam und Brandenburg. ProWissen wird finanziert von der Landeshauptstadt Potsdam und über 65 wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Privatpersonen. Der Verein bietet neben der Ausstellung "FORSCHUNGSFENSTER" ein vielfältiges Programm von einmaligen Aktionen über langfristige Projekte bis hin zu regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen rund um das Thema Wissenschaft.

