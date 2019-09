Pressemitteilung BoxID: 768370 (Provinzial Rheinland Versicherung AG)

Die Clubmeisterschaften der Tennisfreunde Bielstein waren ein voller Erfolg

Bei schönstem Wetter fanden am Wochenende fanden die Clubmeisterschaften der Tennisfreunde Bielstein statt.



Auf der schönen Anlage in der Jahnstraße spielten auf allen 6 Plätzen über 60 Spieler in 11 Disziplinen um den Vereinsmeistertitel. Herauszuheben war bei den Bielsteinern wie immer der Zusammenhalt im Verein. So trugen alle Mitglieder zu einem gelungenen Event durch Kuchen- und Salatspenden, Sachspenden und tatkräftiger Unterstützung bei.



Hier die Ergebnisse der einzelnen Disziplinen:



Herren (30):



Tim Herder setzte sich in einem hochklassigen und spannenden Finale gegen Rekordtitelträger Sebastian Manz durch und zwar mit: 5:7, 6:4 und 10:8



Erster: Tim Herder

Zweiter: Sebastian Manz

Dritter: Dieter Müllenborn



Herren 40:



Mario Arend gewann im Finale souverän gegen Markus Raupach mit 6:0 und 6:2.



Erster: Mario Arend

Zweiter: Markus Raupach

Dritter: Sebastian Pollmann



Herren 50:



Johann Szakacz gewann eindeutig gegen Salvatore Cardia mit 6:0 und 6:1.



Erster: Johann Szakacs

Zweiter: Salvatore Cardia

Dritter: Ruppert Habersatter



Herren 60:



Hartmut Westenberger gewann im Champions-Tiebreak gegen Klaus Sommer: 1:6, 6:4, 10:3



Erster: Hartmut Westenberger

Zweiter: Klaus Sommer

Dritter: Walter Debus



Jugend weiblich U18:



Isabel Hähn gewann souverän gegen Mara Knecht mit 6:3 und 6:0



Erster: Isabel Hähn

Zweiter: Mara Knecht



Damen (30):



Nicola Woitzyk siegte gegen Carolin Cardia mit starker Vorstellung: 6:3 und 6:1.



Erster: Nicola Woitzyk

Zweiter: Carolin Cardia

Dritter: Jeanne Becker



Mixed:



Nina und Sebastian Manz gewannen im Champions-Tiebreak gegen Birgit Hähn und Dieter Müllenborn mit 6:7, 6:2 und 10:3.



Erster: Nina und Sebastian Manz

Zweiter: Birgit Hähn und Dieter Müllenborn

Dritter: Isabel Hähn und Jonas Ippen



Doppel Herren:



Martin Kusel und Jonas Ippen siegten glatt in 2 Sätzen gegen Jens Kämper und Jens Einnatz mit: 6:4 und 6:3.



Erster: Martin Kusel und Jonas Ippen

Zweiter: Jens Kämper und Jens Einnatz



Doppel Herren 50:



Manfred Bloningen und Hartmut Westenberger gewannen gegen Frank Heimeroth und Jörn Clever.



Erster: Manfred Bloningen und Hartmut Westenberger

Zweiter: Frank Heimeroth und Jörn Clever

Dritter: Walter Debus und Klaus Sommer



Doppel Damen:



Kiki Erasmus und Nicola Woitzyk bezwangen Svenja Parrotta und Nina Manz locker mit 6:3 und 6:0.



Erster: Kiki Erasmus und Nicola Woitzyk

Zweiter: Svenja Parrotta und Nina Manz

Dritter: Isabel Hähn und Carolin Cardia



Doppel Damen 50:



Birgit Hähn und Britta Debus siegten knapp gegen Irene Schmidt und Carola Sommer mit 5:7, 6:2 und 10:3



Erster: Birgit Hähn und Britta Debus

Zweiter: Irene Schmidt und Carola Sommer

Dritter: Claudia Kloppenburg und Christiane Deger

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (