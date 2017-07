Gemeinsam kreativ: innovative Ideenentwicklung in Teams

.



Eppler/Hoffmann/Pfister

Creability

2. Auflage 2017. 269 S. Kart.

Euro 19,95/Euro (A) 20,60

978-3-7910-3837-7



Mythos Kreativität: Kommen neuartige Lösungsansätze wirklich nur von den lässigen Kollegen, deren Tag zwischen Spieleecke, Pitch und Kicker verläuft? Nein, legt das Buch „Creability“ aus der Toolbox-Reihe von Schäffer-Poeschel nahe. Denn mit den richtigen Methoden kann jeder kreativ sein – selbst unter Zeitdruck. 30 neue Kreativitätstechniken zeigen, wie es geht.



Viele Herausforderungen lassen sich nur dann wirkungsvoll lösen, wenn dafür verschiedene Menschen gemeinsam ihr Wissen und ihre Phantasie aktivieren. Das klassische Brainstorming ist dafür aber erwiesenermaßen kein optimaler Ansatz. Entscheidend ist vielmehr, Kreativität in Gruppen dauerhaft zu ermöglichen. Das Autorentrio Prof. Dr. Martin J. Eppler, Dr. Friederike Hoffmann und Dr. Roland A. Pfister stellt in „Creability“ das gleichnamige Konzept vor. Sie verstehen darunter die Fähigkeit einer Gruppe, auch unter Zeitdruck kreativ zu sein. Mit 30 innovativen Methoden für die Ideenentwicklung in Teams ist „Creability“ eine echte Kreativitätsquelle für die Praxis. Neben Techniken wie dem „Reizwortbandit“, der „Skizzenpost“ oder der „Empathiekarte“ zeigen die Autoren auch, wie sich Teams mittels Aufwärmübungen in die richtige Stimmung zur Ideenfindung versetzen. Alle Methoden sind praxiserprobt und möglichst kompakt und anschaulich dargestellt. Neben Risiken und Erfolgsfaktoren stellen die Autoren jeweils auch den Verwendungskontext, die Vorgehensweise, verschiedene Einsatzvarianten sowie Anwendungsbeispiele vor.



