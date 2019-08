Pressemitteilung BoxID: 762212 (Prosail GmbH & Co. KG)

Lauritz Bockelmann / Kim Liedke und Stefan Wiese-Dohse / Anke Delius gewinnen Final Race der besten Hobie 16 Segler vor Westerland

Lauritz Bockelmann und Kim Liedke, direkt als frisch gebackene Vizeeuropameister aus Frankreich nach Sylt gekommen, gewinnen mit ihrem Partnern Stefan Wiese-Dohse/Anke Delius im Team der boot Düsseldorf den prestigeträchtigen Titel des Final Race Siegers 2019 auf der Super Sail Tour.



Das Team reiste schon als führende Mannschaft in der Rangliste nach Westerland, aber hier am Brandenburger Strand auf Sylt muss das nicht unbedingt ein Vorteil sein. Wellen, Strömungen und ein anderer Wind als in den meisten deutschen Segelrevieren machen Regatten hier besonders anspruchsvoll.



„Lauritz hat derzeit einfach einen unglaublichen Lauf. Er trifft auf dem Wasser die richtigen Entscheidungen, er trimmt sein Boot superschnell und hat mit Kim eine Vorschoterin, auf die er sich verlassen kann,“ sagt Jens Hannemann, Pressesprecher der Super Sail Tour. „Er ist einfach derzeit der beste deutsche Hobie 16 Segler und zurecht hat er den Pokal zum 4. Mal in Folge gewinnen können.“



Das Wetter in Westerland hätte nicht besser sein können. Am Samstag wurden bis in den Abend hinein vor vielen Zuschauern 5 Regatten gesegelt, am Sonntag weitere 2 Fleetraces mit 30 Katamaranen. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fiel dann im Team Match Race gegen das Heimathafen Hotel Team mit den dänischen



Spitzenseglern Nicolaj Björnholt/Michelle Jensen und Daniel Björnholt/Calle Sörensen. Im Modus „best of three“ mussten sie sich sehr knapp mit 2:0 geschlagen geben.



Am Dienstag 12 Uhr startet dann der internationale Teil der Sylt Sailing Week mit dem Hobie World Cat 2019. 11 der weltbesten Teams im Hobie 16 Teams aus 11 Ländern und allen Kontinenten. Täglich von 12 Uhr bis zum kommenden Sonntag, werden spannende Rennen direkt und in Sichtweite für Besucher ausgetragen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (