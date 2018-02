Grooven, Radeln, Laufen

Es wurde schnell zum Renner und zum herbstlichen Kult-Treff für alle Freunde des Reggaes. In diesem Jahr steigt am letzten Augustwochenende die 10. Reggae-Camp-Night auf dem Campingplatz Fränkische Schweiz im oberfränkischen Tüchersfeld. Im Anschluss an eine coole Reggae-Groove-Night kann am autofreien Sonntag mit aller Kraft ohne Straßenverkehr in die Pedale getreten, geskatet oder aber am 19. Fränkische Schweiz-Marathon-Lauf teilgenommen werden.



Das Püttlachtal in der Fränkischen Schweiz steht am Wochenende vom 30. August bis 2. September unter Volldampf. Längst als Kult-Event mit jährlich bis zu zweihundert Besuchern fest etabliert, lädt der Campingplatz Fränkische Schweiz an diesen Tagen zur 10. Reggae-Camp Night mit Soundsystem und Live on Stage-Darbietungen ein. Dabei können sich die Gäste nicht nur dem emotionalen und animierenden Gehalt der Melodien hingeben, auch die anwesenden Verkaufsstände sprechen mit handwerklichen und kulinarischen Reizen die entsprechenden Sinne an – ganz im Sinne des Reggae-Flairs.



Autofreier Sonntag



Wer nach durchtanzter Nacht noch genug Energie besitzt, nutzt den auto- und damit lärmfreien Sonntag am 02. September zum Radeln, Skaten oder Snakeboard fahren auf den verkehrsfreien Strecken, die an diesem Tag wegen des 19. Fränkische Schweiz Marathon Laufes gesperrt sind, oder nimmt wahlweise selbst am Lauf teil. Je nach verbliebener Kondition geht es in den Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer-Lauf, Staffelmarathon, Inline-Skating Marathon, Handbike-Marathon oder für Kids zum Schülerlauf oder 1/10 Marathon. Zahlreiche Veranstaltungen und Verpflegungsangebote in den beteiligten Orts-bereichen begleiten dieses Event.



Auf Schienen unterwegs



Die gemütlichere Variante zur Streckenbesichtigung und zum Genuss der romantischen Landschaft der Fränkischen Schweiz bietet sich direkt von der historischen Museumsbahn aus, die am Marathon-Sonntag unter Dampf oder Diesel zwischen Ebermannstadt und Behringersmühle, dem Wendepunkt der Marathon-Strecke verkehrt.



Alle Informationen zur Reggae Night, Buchung und den möglichen An- und Abreisezeiten am Marathon-Sonntag erfahren Sie unter www.campingplatz-fraenkische-schweiz.info.



Infos und Anmeldemöglichkeit zum Fränkische Schweiz Marathon ab März 2018 unter http://www.fs-marathon.de/events.html



Infos zu Fahrplänen, Fahrkartenkauf und Ticketangeboten der Museumsbahn unter https://www.dfs.ebermannstadt.de/DE/index.htm



Aufgrund der großen Beliebtheit der Events wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.

