Pressemitteilung BoxID: 787240 (Project Sports GmbH)

Brave Classics: Vom Drahtesel zum smarten E-Bike

Handgefertigte Retroräder aus deutscher Manufaktur / Mit dem Pendix eDrive wird jedes Modell zum modernen E-Bike / Fährräder in der neuen Trendfarbe 2020 "Classic Blue"

Etwa jedes vierte verkaufte Fahrrad in Deutschland ist mittlerweile ein E-Bike. Obwohl Elektrofahrräder sehr praktisch und zeitgemäß sind, entsprechen sie optisch selten den Ansprüchen von designaffinen Fahrradliebhabern. Die deutsche Manufaktur Brave Classics gestaltet individuelle Retroräder in Handarbeit ganz nach Wunsch des Kunden – von der Wunschfarbe des Rahmens, über die Felgen bis hin zu unterschiedlichen Lederkomponenten. Mit dem Pendix eDrive System wird nun jedes Brave Classics Modell zum smarten E-Bike. Auch das Aufladen der Fahrräder funktioniert ganz einfach: Mit nur einer Handbewegung kann der Akku aus der Halterung am Fahrradrahmen gelöst werden und auf der mitgelieferten Ladestation innerhalb kürzester Zeit aufgeladen werden. Zusätzlich können Fahrradfahrer mithilfe der Pendix.bike PRO App praktische Features wie die Prozentanzeige des Ladezustandes oder die Aufzeichnung der Durchschnittsgeschwindigkeit für Tagestouren nutzen.



Auch in diesem Jahr sind die Fahrräder in der aktuellen Farbe des Jahres „Classic Blue“ erhältlich.



Stylische Unikate für die Fahrradtour mit Flair



Brave Classics steht seit 1999 für hochwertige Manufakturfahrräder. Ob Madrid, Bordeaux oder Torino – die unterschiedlichen Modelle mit südeuropäischen Städtenamen sind stylische Hingucker und verleihen jeder Fahrradtour ein besonderes Flair. Jedes Rad kann individuell designt und konzipiert werden, um von den Spezialisten von Brave Classics in höchster Qualität zu einem besonderen Unikat handgefertigt zu werden. Unternehmen können zudem die Fahrräder personalisieren lassen und das modische Brave Classic Bike als mobile Werbefläche nutzen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (