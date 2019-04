Pressemitteilung BoxID: 747578 (Project PQ)

Die mit dem Licht tanzen- neuer Proberaum in Mainz

Magische Lichteffekte, feurige Tanzeinlagen und Akrobatik in schwindelnder Höhe – das zeigt die Company Project PQ, die jetzt ihren neuen Proberaum im Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim bezogen hat.



Die international arbeitende Show Company unter der Leitung von Petra Quednau ist seit mehr als 15 Jahren im Veranstaltungsgeschäft vertreten. Nun hat Petra Quednau einen neuen Raum im Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim angemietet und zu einem Proberaum mit Tanzboden und Spiegeln umgebaut. Dort probt sie ab sofort mit ihren Tänzerinnen die Shows, die sie dann auf Veranstaltungen zeigen. Neben LED Shows und Luftakrobatik zeigt Project PQ auch Feuershows „Geprobt wird im Innenraum natürlich ohne Feuer“ lacht Petra Quednau, die sich sehr auf die neuen Aufgaben in Mainz freut und auf einen regen Austausch zwischen den ansässigen Firmen hofft. Das angemietete Gebäude ist ideal für die Künstlerin, denn die lichtdurchfluteten Räume bieten viele Möglichkeiten. Einen Raum wurde von Petra Quednau weiß und der Andere schwarz gestaltet. „ Das ermöglicht es uns die Showacts mit Lichttechnik bei Tageslicht zu proben und zu filmen. Wir ziehen Vorhänge zu und haben einen dunklen Raum, ähnlich wie eine Bühne“ erklärt Petra Quednau. Eine höhere Decke ermöglicht ihr sogar die Akrobatik am Luftring zu trainieren. Ebenso soll der Trainingsraum auch anderen Künstlern günstig zur Verfügung stehen. Die Künstlerin ist froh nun endlich in Mainz einen Raum gefunden zu haben und hofft auf viele Synergien in Mainz.



Doch nicht nur Künstler und Tänzer sind hier willkommen, sondern auch Besucher, die sich dafür interessieren, wie eine Artistin und Choreografin arbeitet. Jeder Interessierte kann sich gerne unter der Email Adresse bei Petra Quednau melden und zu einem Plausch bei der Künstlerin vorbei schauen.



Sie erreichen Petra Quednau unter petra@projectpq.de Weitere Infos zu den Shows finden Sie auf www.projectpq.de

