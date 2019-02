Project Phil Festival - Stimmung, Musik und ausgelassene Leute im Erzgebirge

22.02.19

Am Pfingstwochenende heißt es im Freibad Mildenau laute Live-Musik, rasante Beats, geile Menschen und eine grandiose Stimmung. Vom 7. bis zum 9. Juni präsentiert das PROJECT PHIL FESTIVAL hier im Erzgebirge wieder einmal lokale Künstler und internationale Acts, die für richtig Stimmung sorgen werden. Der Vorverkauf startet am 20. Februar. Als Headliner wird EKO FRESH auftreten.



Livemusik und Partyzelt



Acts wie HouseKaspeR, 2elements oder Stixonspeed glühen aus den Lautsprechern und rocken beim Musikfestival die Mainstage. Im Partyzelt wird exzessiv zu Rap, Drum´n´Bass oder auch Dubstep getanzt, geschrien und gefeiert. Wem die Beats per Second nicht hoch genug sein können, der lässt sich in der Techno-Area das Blut Schlag für Schlag in Wallung bringen.



Spaß abseits der Musik



Wer kurz durchschnaufen möchte, hat beim Freibad Festival die Möglichkeit in der Beerpong-Area beim Beerpong oder auch beim Flunkyball Spaß zu haben. In der Chill-Out-Area warten eine entspannende Shisha-Bar, exotische Cocktails und Rückzugsmöglichkeiten auf jede Menge gemütlicher Sitzgelegenheiten.



Vorverkauf und VIP-Tickets



Am Mittwoch, dem 20. Februar, startet der Ticket-Vorverkauf. Ein Standardticket kostet pro Person 39,50 Euro und enthält freies Camping ab dem 7. Juni, einen Parkplatz, kostenfreie Nutzung der sanitären Anlagen, die geilste Musik die ein junger und engagierter Veranstalter in seiner Gründungsphase aufbringen kann und die Teilnahme an der ersten PPF-Wasserbomben-Schlacht. Wer es sich an diesem Pfingstwochenende besonders gut gehen lassen will, kann sich für 69,50 Euro ein VIP-Ticket kaufen. Im exklusiven VIP-Bereich gibt es VIP-Snacks und am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr ein Müslibuffet sowie auch einen Whirlpool.



Weitere Infos: https://www.project-phil-festival.de/

