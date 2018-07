PROJECT Life Stiftung spendet 3.000 Euro an das FamilienBegegnungszentrum Altglienicke in Berlin

Am vergangenen Freitag fand in Berlin auf dem Grundstück des Bauvorhabens „Parkquartier Altglienicke“ eine Spendenübergabe der PROJECT Life Stiftung statt, in deren Rahmen das FamilienBegegnungszentrum (FBZ) Altglienicke mit einer Geldspende bedacht wurde.



Zur Spendenübergabe hatten sich neben Gernot Klemm, dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat, und Vertretern von PROJECT Immobilien auch Käufer und Interessenten am entstehenden Bauvorhaben eingefunden. Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Marketing der PROJECT Immobilien Wohnen AG, überreichte im Namen der Stiftung einen Scheck in Höhe von 3.000 Euro an Dr. Juliane Wahren vom FamilienBegegnungszentrum (FBZ) Altglienicke. Das FBZ ist eine Einrichtung des offensiv’91 e.V. für soziale und kulturelle Dienste für Frauen, Familien und Jugendliche.



Als Teil der Unternehmensgruppe hat es sich die PROJECT Life Stiftung zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige Organisationen und förderungswürdige Initiativen an den Standorten der Immobilienaktivitäten von PROJECT Immobilien zu unterstützen. Mit dem „Parkquartier Altglienicke“ realisiert der Bauträger und Projektentwickler ein KfW-55-Ensemble mit insgesamt 80 Eigentumswohnungen auf einem weitläufigen Parkgrundstück nahe dem Technologiepark Adlershof. Ab Frühjahr 2019 werden die ersten Wohnungen voraussichtlich bezugsfertig sein.

