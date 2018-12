PROJECT Life Stiftung spendet 3.000 Euro an Gehörlosenverband München und Umland e.V.

20.12.18

Am Samstag, 15. Dezember 2018 hat Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Marketing der PROJECT Immobilien Wohnen AG, im Namen der PROJECT Life Stiftung eine Spende über 3.000 Euro an den Gehörlosenverband München und Umland e.V. überreicht.



Im Beisein des Münchner Stadtrats Marian Offman nahm Elisabeth Kaufmann, Vorsitzende des Gehörlosenverbands, den Spendenscheck am Bogenhausener Weihnachtszauberwald entgegen und bedankte sich für die Unterstützung. Der gemeinnützige Verein engagiert sich für den Zusammenhalt der Gehörlosengemeinschaften und ihrer Mitgliedsvereine und vertritt die Anliegen und Interessen Gehörloser in München und den umliegenden Regionen.



„Die Arbeit, die der Gehörlosenverband leistet, ist notwendig, aber nicht selbstverständlich“, erklärt Juliane Mann. „Mit unserer Spende wollen wir diesen wichtigen Einsatz für Andere würdigen und dazu beitragen, dass er auch in Zukunft fortgeführt werden kann.“



Als Teil der PROJECT Immobilien Gruppe hat die Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2007 bereits über 80 Mal soziale Initiativen an den Standorten der Projektentwicklungstätigkeit gefördert. Im Münchner Stadtteil Bogenhausen errichtet PROJECT Immobilien in der Brodersenstraße 26 mit dem Objekt „Classico Bogenhausen“ ein Mehrfamilienhaus mit 17 Eigentumswohnungen, dessen Bau vor Kurzem begonnen hat.

(lifePR) (