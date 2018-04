PROJECT Immobilien vermietet über 4.000 m² im Büroneubau "NUBIS" in Berlin-Adlershof

Der Bürokomplex „NUBIS“ in der Franz-Ehrlich-Straße 5 im Berliner Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof hat mit der Techem Energy Services GmbH einen neuen Großmieter gefunden.



Das weltweit führende Energiedienstleistungsunternehmen mietet auf insgesamt vier Etagen rund 4.200 m² Bürofläche im zweiten Bauabschnitt sowie 28 Stellplätze in der Tiefgarage des von PROJECT Immobilien entwickelten Büroneubaus „NUBIS“. Ab dem Frühjahr 2019 werden die Flächen an den Mieter Techem Energy Services GmbH übergeben.



Insgesamt entstehen im „NUBIS“ rund 17.400 m² Büromietfläche in drei Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt können die ersten Flächen bereits bezogen werden, die beiden weiteren Bauabschnitte sollen noch dieses Jahr folgen. Der Gesamtvermietungsstand des „NUBIS“ liegt aktuell bei 85 Prozent.



Die PROJECT Immobilien Gewerbe AG entwickelt derzeit über 100.000 m² Büromietfläche sowie drei Hotels an sechs Standorten in Berlin und Brandenburg.

PROJECT Immobilien Wohnen AG

PROJECT bietet Immobilien und Alternative Investmentfonds in zwei eigenständigen Unternehmensgruppen an. Schwerpunkt der PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen.

