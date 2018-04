PROJECT Immobilien startet Verkauf für Neubau "KIEZ & Gloria" in Berlin-Pankow

In der Kreuzstraße 11 im Berliner Bezirk und Stadtteil Pankow errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien ein neues Mehrfamilienhaus mit 24 vielfältigen Eigentumswohnungen. Der Verkauf hat am vergangenen Wochenende begonnen.



Auf dem knapp 1.200 m² großen Grundstück im aufstrebenden Florakiez entstehen unter dem Namen „KIEZ & Gloria“ Balkon-, Dachterrassen- und Maisonette-Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 1.600 m². Der vier- bis sechsgeschossige KfW-55-Neubau fügt sich mit seiner historisch-inspirierten Fassade mit Bossen, Faschen und französischen Balkonen harmonisch zwischen einem Neubau auf der einen und einem denkmalgeschützten Altbau auf der anderen Seite ein.



Im Vorderhaus an der Kreuzstraße entstehen 1- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen, die sich größtenteils an Singles und Paare richten. Der im Innenhof gelegene Seitenflügel umfasst zehn weitere Wohneinheiten, darunter Maisonette-Wohnungen mit zwei Etagen und Maisonettes im „Townhouse-Style“ mit vier Etagen vom Souterrain bis zum Dachgeschoss und 5 oder 5,5 Zimmern, die sich ideal für Familien eignen. Die Wohnflächen reichen von ca. 23 bis 147 m². Jede der Wohneinheiten ist mit Echtholzparkett, Fußbodenheizung und Markensanitäranlagen gehoben ausgestattet. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2018 geplant.



Die Infrastruktur rund um „KIEZ & Gloria“ ist sehr gut: Zahlreiche Gastronomieangebote und Geschäfte, eine bequeme S-Bahnanbindung nach Mitte und nahegelegene Erholungsorte wie der Bürgerpark Pankow und das Sommerbad machen den Florakiez zu einem der gefragtesten Wohnorte Pankows.





PROJECT Immobilien Wohnen AG

PROJECT bietet Immobilien und Alternative Investmentfonds in zwei eigenständigen Unternehmensgruppen an. Schwerpunkt der PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen.

