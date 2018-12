PROJECT Immobilien schließt Verkauf des Ensembles "SonnenDuett" in Erlangen ab

13.12.18

Der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien hat die letzte der insgesamt 19 Eigentumswohnungen im Neubauensemble „SonnenDuett“ im Erlanger Süden erfolgreich verkauft.



Auf dem rund 2.200 Quadratmeter großen Gelände zwischen der Schorlachstraße 1 a/b und der Keltschstraße 6, 6a errichtet PROJECT Immobilien insgesamt zwei Mehrfamilienhäuser mit 19 Eigentumswohnungen in energieeffizienter KfW-70-Bauweise. Die ersten Eigentümer sind bereits eingezogen, der Bezug der restlichen Wohnungen erfolgt voraussichtlich noch dieses Jahr. Das Gesamtverkaufsvolumen der Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage liegt bei rund 7,5 Mio. Euro.



Das „SonnenDuett“ ist das erste Neubauvorhaben von PROJECT Immobilien in Erlangen. Im benachbarten Nürnberg entstehen mit „MEIN THON“, „F.188“ und dem Neubauensemble „LEON“ drei weitere Objekte des Projektentwicklers und Bauträgers mit fast 400 Wohneinheiten.



Weitere Informationen zum aktuellen Angebot in Nürnberg finden Sie unter

www.project-immobilien.com/nuernberg/immobilien/



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.project-immobilien.com

(lifePR) (