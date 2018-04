PROJECT Immobilien errichtet 39 weitere Wohnungen in Berlin-Altglienicke

.



- 39 weitere Eigentumswohnungen im 2. Bauabschnitt

- 1,5 bis 5 Zimmer mit Wohnflächen von ca. 37 bis 130 Quadratmeter

- Semmelweisstraße 41-47, 12524 Berlin-Altglienicke

- Projektentwickler und Bauträger: PROJECT Immobilien



Im Neubauprojekt „Parkquartier Altglienicke“ in der Semmelweisstraße 41-47 im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick startet PROJECT Immobilien mit dem Verkauf des zweiten Bauabschnitts mit 39 weiteren Eigentumswohnungen.



Insgesamt entstehen auf dem rund 10.500 m² großen Grundstück zwischen Semmelweisstraße und Rudower Straße im Stadtteil Altglienicke 80 Wohneinheiten in energieeffizienter KfW-55-Bauweise. Im ersten Bauabschnitt hat der Bauträger und Projektentwickler PROJECT Immobilien vor wenigen Monaten mit dem Bau von 39 Eigentumswohnungen und zwei Reihenhäusern begonnen.



Die entstehenden Wohnungen sind in zwei Ausstattungskategorien unterteilt: Während im ersten Bauabschnitt in der Kategorie „Classic Living“ preisgünstigere Eigentumswohnungen entstehen, beinhaltet der zweite Bauabschnitt („Parkside Living“) Wohnungen direkt an der grundstückseigenen Grünanlage, die in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten parkähnlich gestaltet wird. Die 1,5- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 37 bis 130 m² und privatem Garten, Balkon, Loggia oder Dachterrasse erhalten außerdem eine besonders hochwertige Zusatzausstattung. Diese beinhaltet unter anderem Echtholzdielen, eine gehobene Badezimmerausstattung mit bodengleichen Duschen und elektrische Rollläden mit eingebauter Zeitschaltuhr. Viele der Wohnungen werden barrierefrei errichtet.



Einwohner Treptow-Köpenicks genießen eine hohe Lebensqualität dank der guten Anbindung und Nahversorgung sowie den kurzen Wegen ins grüne Brandenburger Umland. Zudem ist der Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof vom „Parkquartier Altglienicke“ nur rund einen Kilometer entfernt und der Flughafen BER ist in zehn Autominuten erreicht.

PROJECT Immobilien Wohnen AG

PROJECT bietet Immobilien und Alternative Investmentfonds in zwei eigenständigen Unternehmensgruppen an. Schwerpunkt der PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen.

