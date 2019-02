Pressemitteilung BoxID: 740188 (PROJECT Immobilien Wohnen AG)

PROJECT Immobilien baut 30 Eigentumswohnungen in Hamburg-Bergedorf News abonnieren Nürnberg 18.02.19 ) Wohnen im Hamburger Speckgürtel: Im Bezirk Bergedorf errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien das Neubauensemble „Die Bleichertwiete“. Der Verkauf der insgesamt 30 Eigentumswohnungen hat bereits begonnen.



In der Bleichertwiete 12,14 und 16 entstehen zwei parallel zueinander liegende viergeschossige Mehrfamilienhäuser inklusive Tiefgarage mit einer Gesamtwohnfläche von rund 2.010 m². Die Fassade fällt vor allem durch elegante Fensterfronten und Zick-Zack-Verläufe auf. Im Innenhof steht den künftigen Bewohnern eine ruhige Gartenanlage zur Verfügung.



Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Garten, Balkon oder Dachterrasse sowie Wohnflächen von 33 bis 104 m² eignen sich für Singles, Paare und Familien. Echtholzparkett, Fußbodenheizung sowie Fliesen und Sanitäranlagen namhafter Hersteller gehören zur Standardausstattung.



Der Baubeginn für „Die Bleichertwiete“ auf dem knapp 1.700 m² großen Grundstück ist für das dritte Quartal 2019 geplant.



Ruhige Lage nur 20 Kilometer südöstlich vom Zentrum Hamburgs



Der Bezirk Bergedorf bietet die ruhige Atmosphäre einer Kleinstadt und ist dank guter Infrastruktur trotzdem gut an die Hamburger Innenstadt angebunden. Mit dem Auto liegt sie lediglich eine halbe Stunde von den neuen Mehrfamilienhäusern entfernt. Der Bergedorfer Bahnhof ist in 15 Minuten fußläufig erreichbar.



In der historischen Bergedorfer Altstadt finden sich Cafés, Restaurants und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Zur Erholung im Grünen eignen sich unter anderem der nahe gelegene Rathauspark sowie die Naturschutzgebiete Allermöher Wiesen und Alter Holzhafen.



PROJECT Immobilien Wohnen AG PROJECT bietet Immobilien und Alternative Investmentfonds in zwei eigenständigen Unternehmensgruppen an. Schwerpunkt der PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen.





