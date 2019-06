Pressemitteilung BoxID: 757679 (Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen)

Zweite Staffel "Mord auf Shetland" überrascht mit unerwartetem Ermittlungserfolg und einem starken Finale

Organisierte Kriminalität und traumatische Erinnerungen erschüttern das Insel-Idyll

Was mit einer unspektakulären Vermisstenanzeige beginnt, enttarnt eine beispielslose Verbrechensserie, hinter der Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) und seine Kollegen Alison „Tosh“ McIntosh (Alison O’Donnell) und Sandy Wilson (Steven Robertson) die organisierte Kriminalität nur vermuten können. Immer wieder reißen Gewaltverbrechen die idyllischen Shetlandinseln aus ihrer Ruhe – bis eine unerwartete Wendung die Ermittlungen zu einem überraschenden Abschluss führt. An den kommenden Sonntagen – 30. Juni, 7. und 14. Juli, jeweils um 21:45 Uhr – zeigt Das Erste drei spannende Filme als Deutschlandpremiere aus der erfolgreichen Krimireihe „Mord auf Shetland“. Die Filme basieren erneut auf Charakteren der britischen Romanautorin Ann Cleeves. Im Gegensatz zur ersten Staffel entwickeln sie aber eine eigene Geschichte, die auf keiner unmittelbaren Romanvorlage basiert.



Detective Inspector Jimmy Perez weiß, dass er ein hohes Risiko eingehen muss, um den Fall zu lösen. Vertuschungen und fehlender Zugang zu wichtigen Informationen erschweren seine Arbeit, bis er schließlich das wahre Ausmaß der Verbrechen erkennt und skrupellose Verstrickungen von Justiz und Unterwelt enttarnt. Anders als die Vorgänger, erzählen die drei neuen Filme rund um DI Jimmy Perez keine abgeschlossenen Handlungen, sondern konzentrieren sich auf einen Fall, dessen schockierende Komplexität kaum greifbar ist. Dabei prägt die raue Schönheit der Nordseeinsel ein weiteres Mal die britische Krimireihe. In starkem Kontrast dazu: Die Ermittlungen im urbanen Stadtbild Glasgows verleihen den neuen Folgen einen großstädtischen Thriller-Touch.



Die Sendetermine im Überblick:



Mord auf Shetland – Der Vermisste

Sonntag, 30. Juni 2019, 21:45 Uhr



Mord auf Shetland – Bedrohung

Sonntag, 7. Juli 2019, 21:45 Uhr



Mord auf Shetland – Erlösung

Sonntag, 14. Juli 2019, 21:45 Uhr



Weitere Informationen zu der Reihe unter www.daserste.de

