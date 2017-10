Regler hoch, Rotlicht an, noch einmal tief Luft holen und schon geht's los: Wie aufregend Radio sein kann, zeigt der BLM-Workshop "Mach Dein Radio" am 11. November 2017 im Funkhaus Ingolstadt. Wer schon immer mal wissen wollte, wie man Radio macht, ist bei diesem Workshop richtig: Radiobegeisterte Bürger, Jugendgruppen und Vereine in der Region Ingolstadt sind eingeladen, selbst zum Mikrofon zu greifen.



Fragen, die im Workshop beantwortet werden, sind u.a.: Wie geht man mit dem Mikrofon um? Wie führt man ein Interview? Und was macht eine gute Moderation aus? Jeder Teilnehmer kann seine eigenen Themen und Geschichten in einem Radiobeitrag erzählen. Radioprofi Harald Heckl von Radio IN zeigt wie es geht.



Die Radiobeiträge werden nach dem Workshop auf der Online-Plattform der BLM www.machdeinradio.de veröffentlicht. Radiointeressierte Bürger können sich bis zum 6. November 2017 über die Webseite www.blm.de für den Workshop anmelden. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos.



"Mach Dein Radio" ist ein Projekt der BLM, das sich insbesondere an radiobegeisterte Bürger richtet und die Entstehung von lokalen Bürgerradios fördern möchte. Bürgerradiogruppen sollen aktiv am Meinungsbildungsprozess teilnehmen, indem sie eigene Themen in Radiobeiträgen aufbereiten. Dadurch wird die lokale Identität in den Regionen gestärkt und die Programmvielfalt erhöht. In Workshops lernen die Teilnehmer die journalistischen Basics und den Umgang mit digitaler Produktionstechnik. Dabei werden sie von Radioprofis aus dem Lokalradio gecoacht.



Kooperationspartner der BLM beim Workshop "Mach Dein Radio" in Ingolstadt ist das Funkhaus Ingolstadt, zu dem die Radiosender Radio IN und Radio Galaxy Ingolstadt gehören.

