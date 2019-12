Pressemitteilung BoxID: 780350 (PROFI PARTNER Aktiengesellschaft)

Microliving in Dresden: Apartmenthaus URBAN BASE als Gemeinschaftsprojekt der DIE AG und PROFI PARTNER Projekt vollendet



170 City-Apartments und eine Gewerbeeinheit in zentraler Lage nahe der Inneren Altstadt

Vier Apartment-Typen für Singles und Paare mit Größen zwischen circa 30 und 44 qm

Komfortable Ausstattung: voll möbliert, hochwertige Küche, Highspeed-Internet, Smart-TV

Mobilität modern: Stellplätze für 150 Fahrräder und 105 Pkws

Vermietung ab sofort

Erstbezug ab 1. Februar 2020





Die beiden Projektentwickler DIE AG und PROFI PARTNER Projekt GmbH aus Berlin haben in gemeinsamer Zusammenarbeit ein modernes Wohngebäude mit 170 voll möblierten City-Apartments in der Grunaer Straße 20 in Dresden fertiggestellt. Das unter dem Namen URBAN BASE DRESDEN firmierende Projekt ist genau auf die Bedürfnisse der sächsischen Landeshauptstadt ausgerichtet: nachgefragter Wohnraum für Singles und Paare mit flächenoptimierten Grundrissen und in zentraler Lage östlich der Inneren Altstadt sowie hochwertig ausgestattet für das heutige Lebensgefühl. Insgesamt umfasst das langgestreckte Bauwerk eine vermietbare Fläche von 6.084 Quadratmetern, die sich über sechs Geschosse erstreckt. Generalunternehmer ist die Ed. Züblin AG Direktion Nord, Bereich Berlin.



Das URBAN BASE DRESDEN erfüllt sämtliche Kriterien des Microliving-Trends: Die funktionalen Ein- und 1,5-Zimmer-Apartments stehen in vier Typen mit Größen von circa 30 bis 44 Quadratmeter bereit, viele sind barrierefrei und mit einem Balkon versehen. Alle Möbel erstrahlen in zeitgemäßem Look aus weißem Holz, passgenau von regionalen Schreinern angefertigt. Eine Einbauküche mit Mikrowelle, Loungesessel oder Zweisitzersofa, ein Bett mit Hotelmatratze und eine Garderobe gehören zur Grundausstattung – ebenso wie ein internetfähiger Smart-TV, Kabelanschluss und Highspeed-Internet. Im Erdgeschoss befindet sich ein großer Waschsalon für die Mieter sowie eine Gewerbeeinheit mit 159 Quadratmetern. Die Kaltmiete für ein Apartment beträgt je nach Typ und Größe ab 460 Euro.



Geeignet sind die Wohnungen nicht nur für Wissenschaftler und Studenten, die von der Nähe zu vielen Einrichtungen der TU Dresden, zu Hochschulen, Instituten, Mensen und Kliniken profitieren. „Die enorme wirtschaftliche Bedeutung der Stadt Dresden für die gesamte Region führt dazu, dass es hier eine außergewöhnlich hohe Zahl an Berufspendlern gibt. An sie richtet sich unser Neubau ebenfalls in besonderem Maße“, erläutert Roy Hoffmann, Geschäftsführer der PROFI PARTNER Projekt GmbH. Darüber hinaus werden alleinstehende Senioren, Young Professionals oder Expads auf Zeit mit hoher Mobilität von dem innovativen Konzept angesprochen.



In der begehrten Pirnaischen Vorstadt gelegen, sind es vom URBAN BASE DRESDEN nur wenige hundert Meter zum Großen Garten, dem Blüherpark und zur Elbe. Mehrere Supermärkte und Angebote der täglichen Versorgung sowie zur Freizeit- und Abendgestaltung zählen gleichermaßen zum nahen Umfeld. Das Mobilitätskonzept beinhaltet 150 überdachte Fahrradstellplätze im Gebäude und 105 Pkw-Stellplätze, 46 davon in der Tiefgarage im Erdgeschoss, 34 überdacht und 25 außen an der Straße.



„Dresden ist einer der Leuchttürme von Wissenschaft und Wirtschaft in Ostdeutschland. Diese Anziehungskraft wird künftig für eine hohe Nachfrage nach kleinteiligem und smartem Wohnraum sorgen“, betont Roy Hoffmann. Die Vermietung im URBAN BASE DRESDEN ist ab sofort gestartet. Dafür hat PROFI PARTNER Projekt unter https://urbanbase-dresden.de eine eigene Website mit 3D-Rundgang und Navigator eingerichtet, auf der alle Mietinteressenten herzlich willkommen sind. Ein Einzug in die Apartments ist ab 1. Februar 2020 möglich.



Über die DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG



Die DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Bereich der Immobilieninvestments für institutionelle Investoren. Mit einem Projektvolumen von 1,8 Milliarden Euro (Stand August 2019) gehört sie in der Metropolregion Berlin zu den führenden Entwicklern mit Fokus auf Büro-, Hotel- und Wohnimmobilien. Mit der DIEAG Investmentmanagement GmbH erweitert die DIEAG-Unternehmensgruppe ihr Angebot 2019 um Dienstleistungen im Bereich Investment- und Asset Management von Gewerbe- und Wohn- Immobilien für institutionelle Investoren.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (