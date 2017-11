PGA of Germany Awards: Wahl der besten Spieler und Trainer der Saison 2017

Jeweils zum Jahreswechsel wählen die Mitglieder der PGA of Germany den „PGA Player of the Year“ – getrennt für die Damen und Herren – sowie den „PGA Teacher of the Year“. Außerdem zeichnet der Verband die beste Jugendtrainerin / den besten Jugendtrainer der vergangenen Saison aus. Für das Jahr 2017 stehen bei den Playern fünf Damen sowie 14 Herren zur Wahl; bei den Teachern wird die Preisträgerin/der Preisträger in zwei Wahlgängen bestimmt. Ausdrücklich erwünscht: Besonders erfolgreiche Jugendtrainer können auch sich selbst als Preisträger vorschlagen.



Titel und Triumphe, Pokale und Meisterschaften: Die Saison 2017 war reich an sportlichen Erfolgen für die deutschen Tourspieler und Spitzen-Amateure – und entsprechend für ihre Trainer und Coaches. Traditionell zeichnet die PGA of Germany jeweils im Rahmen der feierlichen Eröffnungsveranstaltung des neuen Jahres die besten Spielerinnen und Spieler unter ihren Mitgliedern sowie die erfolgreichsten Trainer und Coaches aus. Die Preisträger der Saison 2017 werden schließlich am Abend des 24. Ferbuar 2018 im Kongress Palais Kassel ausgezeichnet.



Wenn es darum geht, den "PGA Teacher of the Year 2017" zu bestimmen, kann dabei jedes Mitglied der PGA of Germany in einem ersten Wahlgang bis zu drei Kandidaten vorschlagen und diesen drei Kollegen 5, 3 oder nur einen Wertungspunkt zusprechen. Die Top 10, die sich aus der Punkteliste ergeben, sind sodann nominiert für den zweiten Wahlgang. Und zwar in zweifacher Weise: Zum einen stehen allein sie für den Titel "PGA Teacher of the Year 2017" zur Wahl. Zum anderen sind sie Teil des Gremiums, das nun diesen zweiten Wahlgang durchführt. Diesem Gremium gehören außerdem der amtierende Vorstand der PGA of Germany, der PGA Ausbildungskoordinator sowie der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der PGA of Germany an, sofern diese nicht schon unter den Top 10 des ersten Wahlgangs zu finden sind. Weder im zweiten noch im ersten Wahlgang ist es möglich, für sich selbst als "Teacher of the Year" zu stimmen.Bei den Spielern des Jahres können in den Kategorien „Player of the Year Damen“ und „Player of the Year Herren“, wozu auch die Senioren zählen, ausschließlich vorgeschlagenen Kandidaten mit jeweils einer Stimme bedacht werden (siehe Tabelle).



Am 18. Dezember 2017 ist Einsendeschluss für die Online-Abstimmungen auf www.pga.de, die Gewinner werden am 24. Februar 2018 im Rahmen des Get-together der PGA of Germany im Kongress Palais in Kassel bekanntgegeben und geehrt.



Für die Award-Kategorie „Jugendtrainer des Jahres“ können Vorschläge in der Geschäftsstelle der PGA of Germany eingereicht werden; hier ist explizit erwünscht, dass PGA Golfprofessionals, die herausragende Jugendarbeit leisten, sich und ihre Arbeit vorstellen und sich selbst als Jugendtrainer / Jugendtrainerin des Jahres vorschlagen. An dieser Stelle sind explizit auch die Clubs aufgerufen, hervorragenden Jugendtrainer zu ermutigen, ihre Bewerbung einzureichen. Stichtag ist hier der 17. Januar 2018.



Ausführliche Informationen zu den PGA Awards, zu den Preisträgern vergangener Jahre und zum genauen Wahlprocedere stehen unter www.pga.de zur Verfügung.

