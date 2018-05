Kredite jetzt mit Online-Abschluss vermitteln - schnell und papierlos zu mehr Geschäft

PROCHECK24 erster Anbieter eines Online-Abschlusses im b2b-Markt



Im Oktober 2015 war PROCHECK24 bereits der erste Anbieter, der im b2b-Kredit-Markt die volldigitale Legitimation eingeführt hat. Durch die Ergänzung um die digitale Signatur können Kredite nun vollständig online abgeschlossen werden. Dr. Andreas Graf, Geschäftsführer der PROCHECK24 GmbH berichtet, “Wir gehen weiterhin konsequent in Richtung Digitalisierung. Als erster Anbieter im b2b-Markt ermöglichen wir die elektronische Signatur des Kreditvertrages.“



„Der Endkunde kann den Kreditantrag ab sofort elektronisch rechtssicher beim Vermittler unterschreiben. Zusammen mit der elektronischen Einlieferung der benötigten Unterlagen entfällt der Gang zur Post vollständig. Die Folge ist eine deutlich verkürzte Bearbeitungszeit, vollständige Prozessbegleitung durch den Vermittler und im Endeffekt eine deutlich höhere Abschlussquote“, erklärt Daniel Hering, Geschäftsführer der PROCHECK24 GmbH.





Abschluss ohne PostIdent möglich



Vermittler von PROCHECK24 können ab sofort einen Ratenkredit von ihrem Büro aus abschließen. Sofort, wenn der Kunde noch vor Ort ist. Das teilweise aufwändige PostIdent-Verfahren entfällt ebenso wie die physische Unterschrift auf einem ausgedruckten Vertrag.



Die Dokumente können ebenfalls elektronisch bei PROCHECK24 eingereicht werden. Dort werden sie dann von einem Expertenteam geprüft und anschließend an die Bank weitergeleitet. Für den Endkunden entfällt der Gang zur Post damit vollständig.



Einfache, papierlose Bearbeitung



Durch den Online-Abschluss können Kunden neben der Video-Legitimation den Kreditvertrag jetzt zusätzlich online unterzeichnen. Dies wird über das neue QES-Verfahren (qualifizierte elektronische Unterschrift) ermöglicht. „Das ist ein wichtiger Schritt zur vollständigen Digitalisierung papiergebundener Prozesse im Ratenkreditgeschäft“, sagt Daniel Hering, Geschäftsführer der PROCHECK24 GmbH. Der Service wird aktuell von WebID zur Verfügung gestellt – Vermittler benötigen für die Legitimierung über das Smartphone eine App des Dienstleisters, die kostenlos im App-Store bzw. Google-Play-Store heruntergeladen werden kann. Vermittler können den Online-Abschluss direkt aus dem CRM von PROCHECK24 starten und mit dem Kunden zusammen durchführen. Alternativ können sie für den Kunden eine E-Mail generieren, aus der er den Abschluss bequem von zu Hause aus selbst durchführen kann. Der Vermittler hat den gesamten Prozess in seiner Hand und wird zusätzlich über das System von PROCHECK24 über den Status bzw. fehlende Unterlagen informiert. Bisher ist der Online-Abschluss für zwei Banken umgesetzt, weitere folgen kurzfristig.



Technisch benötigen unsere Vermittler lediglich ein Smartphone oder einen Laptop mit Kamera. Bei der Nutzung des Smartphones und der Installation der App von WebID, unserem Dienstleister, können unsere Vermittler ihren Kunden einfach und sicher durch den Abschlussprozess begleiten.



Vorteile für Kunden und Vermittler



Die neu gewonnene Schnelligkeit und Prozessvereinfachung spiegelt sich in einer deutlich höheren Abschlussquote der Kreditanfragen wieder. Ablehnungen aufgrund Nichteinreichung der Unterlagen bzw. vergessene Nachreichungen von Unterlagen können über den neuen Prozess eliminiert werden. „Unsere Vermittler verlieren keine Anträge mehr, weil diese auf dem Schlüsselkästchen liegenbleiben, Abschlussfristen verstreichen oder sich der Kunde doch noch für eine andere Finanzierung entscheidet.“ sagt Dr. Andreas Graf, Geschäftsführer von PROCHECK24 GmbH und fügt hinzu, „Die Abschlussraten sind in unserem Testlauf um rund 30% gestiegen. Das hat unsere hohen Erwartungen noch übertroffen.“



Vermittler profitieren außerdem von der sofortigen Rückmeldung über den Kreditabschluss. Sie wissen umgehend nach der Durchführung, ob die Unterzeichnung funktioniert hat und können den Kunden optimal im Prozess beraten und begleiten.



Der Kunde profitiert dabei von einem deutlich schnelleren Bearbeitungsprozess, sprich er hat sein Geld schneller auf dem Konto. Gleichzeitig wird die Beantragung für ihn deutlich leichter, da sein Berater vor Ort alles abschließend bearbeiten kann.

Procheck24 GmbH

Die PROCHECK24 GmbH betreibt mit über 60.000 Vertriebspartnern die größte Internetplattform zur Vermittlung von Produkten rund um das Thema Haushaltsoptimierung im B2B-Bereich. Im Fokus liegt insbesondere die Vermittlung von Ratenkrediten, Girokonten und Kreditkarten, von Kfz-Versicherungen sowie von Strom-, Gas- und DSL-Verträgen. PROCHECK24 stellt seinen Vertriebspartnern die CHECK24-Vergleichsrechner zur Verfügung und bietet damit eine technische Lösung mit führender Usability, breiter Marktabdeckung und besten Konditionen. Daneben zeichnet sich PROCHECK24 durch seinen Service aus: Vertriebspartner werden intensiv geschult, bei der Beratung des Endkunden jederzeit unterstützt und eingereichte Anträge werden vor Weiterleitung an Produktpartner geprüft und gegebenenfalls optimiert. Vertriebspartner von PROCHECK24 sind Versicherungsvermittler, Finanzberater, Maklerpools, Finanzvertriebe sowie Banken und Versicherer. Weiterführende Informationen: www.procheck24.de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren