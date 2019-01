pro-K: Sarah Charlotte Krämer ist neue Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.01.19

Seit Januar 2019 ist Sarah Charlotte Krämer Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim pro-K Industrieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff e.V.



In ihrer neuen Position betreut Frau Krämer die gesamte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des pro-K Industrieverbandes.



Die Germanistin arbeitete während ihres Masterstudiums in der Marketingabteilung der Deutschen Börse und anschließend in der Kommunikationsabteilung der BNP Paribas Gruppe.

