Wissen wo's herkommt - natürlich Brandenburg! Die "Regionalen Tage" bei Kaufland im HavelPark Dallgow

Vom 12. bis 14. Apri l finden Kunden Brandenburger Qual itätsprodukte nicht nur in den Regalen, sondern treffen 13 Brandenburger Lieferanten direkt im Markt an. Dazu wird im pro agro Kochstudio kräftig gebrutzelt, angerichtet und verkostet.



Zusammen mit Kaufland im Havelpark Dallgow-Döberitz veranstaltet der Agrarmarketingverband pro agro regelmäßig „Regionale Tage“. Frische Produkte aus Elbe-Elster, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark über Dahme-Spreewald bis hin zum Barnim und zur Uckermark können gekostet und natürlich auch gekauft werden. 13 Brandenburger Unternehmen stellen Neuheiten aus ihrem Sortiment vor und beantworten gern Fragen zur Herstellung ihrer Produkte.



Folgende Brandenburger Erzeuger laden ein:





Brandenburg Spezialitäten Frank Freiberg – Potsdam-Mittelmark

Fleischerei Baehr – Elbe-Elster

Glina Whisky Destillerie – Potsdam-Mittelmark

Golßener Fleisch- und Wurstwaren – Dahme-Spreewald

Hemme Milch – Uckermark

Klosterfelder Senfmühle – Barnim

Kunella Feinkost – Stadt Cottbus

Landkost-Ei – Dahme-Spreewald

Luckenwalder Fleischwaren – Teltow-Fläming

Mineralquellen Bad Liebenwerda – Elbe-Elster

Sanddorn-Spezialitäten Christine Berger – Potsdam-Mittelmark

Süßmost- und Weinkelterei Hohenseefeld – Teltow-Fläming

Werder Frucht – Potsdam-Mittelmark





Zudem finden Kunden seit Anfang des Jahres im Markt eine Milchtankstelle von der Luch Agrar GmbH aus Tietzow/Nauen.



Im mobilen pro agro-Kochstudio zeigen regionale Köche, wie sie aus frischen heimischen Produkten kulinarische Köstlichkeiten zubereiten die dann von den Kunden gekostet werden können. Es kochen an den drei Tagen: Justin Wölfel von der Waldschenke Stendenitz, Wolfgang Schalow vom Schalow Hof in Marxdorf und Ralf Achilles, Restaurant „Schönblick“ in Woltersdorf. Fragen zu den einzelnen Unternehmen beantworten wir Ihnen gern und natürlich stellen wir Kontakt zu den von Ihnen gewünschten Gesprächspartnern her, bzw. können Ihnen die Kontakte übermitteln.

