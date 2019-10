Pressemitteilung BoxID: 773653 (pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V.)

"Regionale Tage" - natürlich Brandenburg!

Am 01. und 02. November finden Kunden des Kauflands in Oranienburg Brandenburger Qual itätsprodukte nicht nur in den Regalen, sondern treffen zum ersten Mal sechs Brandenburger Lieferanten direkt im Markt an.



Erstmalig veranstaltet der Agrarmarketingverband pro agro „Regionale Tage“ zusammen mit Kaufland Oranienburg. Frische Produkte aus Elbe-Elster und Dahme-Spreewald über Potsdam-Mittelmark bis hin zur Uckermark können gekostet und natürlich auch gekauft werden. Sechs Brandenburger Unternehmen stellen Neuheiten aus ihrem Sortiment vor und beantworten gern Fragen zur Herstellung ihrer Produkte.



Folgende Brandenburger Erzeuger laden ein:





candé natura, Landkreis Potsdam-Mittelmark

Glina Whisky Destillerie, Landkreis Potsdam-Mittelmark

Hemme Milch GmbH & Co. KG, Landkreis Uckermark

Landkost-Ei GmbH, Landkreis Dahme-Spreewald

Mineralquellen Bad Liebenwerda GmbH, Landkreis Elbe-Elster

Werder Frucht GmbH, Landkreis Potsdam-Mittelmark





Fragen zu den einzelnen Unternehmen beantworten wir Ihnen gern und natürlich stellen wir Kontakt zu den von Ihnen gewünschten Gesprächspartnern her, bzw. können Ihnen die Kontakte übermitteln.



Der Verband pro agro engagiert sich seit über 25 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



Die „Regionalen Tage“ und die Teilnahme Brandenburger Unternehmen sind Teil der Verkaufsfördermaßnahmen für regionale Produkte aus Brandenburg, umgesetzt durch den Verband pro agro und gefördert durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL).



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.proagro.de





