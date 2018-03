Politik trifft 'natürlich Brandenburg'

Brandenburg ist saftig süß, herzhaft knackig, fruchtig frisch, erfrischend einfal lsreich und dabei immer natürl ich – `natürl ich Brandenburg´! Für al l das, aber auch vieles mehr, steht der Verband pro agro und möchte dies am Mittwoch, den 7. März 2018, ab 19 Uhr in der „Lobby“ des Landtags Brandenburg präsentieren.



Am 7. März möchte sich der Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V. in gemütlicher Atmosphäre vorstellen und seine aktuellen Aufgaben, Leistungen und Ziele präsentieren. Geplant ist ein spannender Abend, an dem man Brandenburg schmecken und erleben kann sowie mit den Mitgliedern des Verbands und seinen Kooperationspartnern ins Gespräch kommen kann.



pro agro, als größter Verband der Agrar- und Ernährungswirtschaft und des Land- und Naturtourismus des Landes Brandenburg, ist Repräsentant für 350 Mitgliedsunternehmen. Derzeit werden durch den Verband über 12.000 Mitarbeiter in den Mitgliedsbetrieben vertreten. Hinzu kommen drei Fördermitglieder mit ca. 10.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.proagro.de



Folgende Mitglieder und Kooperationspartner tragen zum Gelingen des Abends bei:



AG Historische Dorfkerne des Landes Brandenburg – pro agro Botschafter 2018

Offene Höfe in der Nuthe-Nieplitz-Region e.V. – pro agro Botschafter 2018

Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien und regionaler Strukturen e.V., Potsdam – pro agro Botschafter 2018

Biohof zum Mühlenberg

Brandenburger Landfrauenverband e.V.

Brauerei Fürstlich Drehna GmbH

Brotsommelier Holger Schüren – pro agro Botschafter 2017

Christine Berger GmbH & CO. KG

Dagmar Eckart – DEKAFFEE-Rösterei

Dithmarscher Geflügel Produktions-, Handels- und Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG

DREISTERN-Konserven GmbH & Co KG

Dubrower Agrargesellschaft mbH

EDEKA

Evelina Deutschland GmbH

EWG Eberswalder Wurst GmbH

Ferienhaus Taubenhaus

Fläminger Genussland GmbH

Fläminger Regionalverbund

Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) e.V.

Garten- und Wildkräuterverarbeitung „Kräuter-Heidi“

GLINA WHISKY DESTILLERIE mit Michael Schultz – pro agro Botschafter 2017

Gut Hesterberg GmbH

Hotel & Gasthof Zur Linde mit Ralf Weißmann – pro agro Botschafter 2016

Jakobs Höfe Beelitz GbR

Jütro GmbH & Co.KG

Kanow – Mühle Sagritz

Buschmann & Winkelmann GmbH - Spargel- und Erlebnishof Klaistow

Kreisentwicklungsamt des Landkreises Elbe-Elster

LaBieratorium GmbH

Landesbauernverband Brandenburg e.V., Präsident Henrik Wendorff

Landestourismusverband Brandenburg e.V.

Landgut Schönwalde

Landkost-Ei GmbH

Landkreis Oder-Spree, Dezernat Ländliche Entwicklung

Landkreis Teltow Fläming, Landrätin Cornelia Wehlan

Lausiko´s Manufaktur

Luckenwalder Fleischwaren GmbH

NETTO

Oderland Mühlenwerke GmbH & Ko.KG

Pferdehof Ruhnau

Resort Mark Brandenburg mit Chefkoch Matthias Kleber – pro agro Botschafter 2016

SL Schwanteland

Spreewaldfisch Verarbeitungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH

Spreewaldverein e.V.

Tourismusverband Havelland e.V.

Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.

Weinbau Dr. Manfred Lindicke

Werder Frucht GmbH

