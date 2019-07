Pressemitteilung BoxID: 760689 (pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V.)

Ein ausgezeichneter Brandenburger

Heute (22. Juli) erhielt Karl-Dietmar Plentz, Inhaber der Bäckerei & Konditorei Plentz, in einer Feierstunde in Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste um das Land und seine Bevölkerung den Verdienstorden des Landes Brandenburg. Der Agrarmarketingverband pro agro freut sich mit seinem Mitglied und gratuliert herzlichst.



In einer feierlichen Stunde überreichte Ministerpräsident Dietmar Woidtke am 22. Juli dem Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz den Verdienstorden des Landes Brandenburg. „Die Auszeichnung mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ist für mich Bestätigung meiner christlichen, sozialen und unternehmerischen Arbeit und Ansporn, mich für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises und darüber hinaus, weiterhin einzusetzen,“ freut sich Karl-Dietmar Plentz.



Hanka Mittelstädt, Vorstandsvorsitzende des Verbands pro agro, gratuliert herzlich: „Die Verleihung des Verdienstkreuzes ist eine hohe Ehre, die nur wenigen ausgewählten Persönlichkeiten zuteil wird. Dass Karl-Dietmar Plentz ab sofort zum Kreis derer zählt, deren besonderes persönliches Engagement in dieser herausragenden Weise gewürdigt wird, dazu möchten wir ihn heute ganz herzlich beglückwünschen. Möge diese Auszeichnung gleichzeitig auch Ermutigung für ihn sein, in seinem Engagement nicht nachzulassen. Dafür wünschen wir Herrn Plentz auch weiterhin Erfolg und alles Gute!„



Bäckerei Plentz – Handwerksbäckerei seit 1877: Carl Plentz machte sich 1877 in Oranienburg in der Breitestraße 8 selbstständig und war somit der Gründer einer langen und erfolgreichen Tradition. Durch die Generationen hinweg wurden alte Familienrezepte weitergegeben. Das wertvollste unter ihnen, “BACKEN und BETEN“, hat sich in guten und schwierigen Zeiten bewährt. Im Vertrauen auf Gott und zu seiner Ehre möchte die Bäckerei Plentz ihr Familienunternehmen in die 5. Generation führen.



Der Verband pro agro engagiert sich seit über 25 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.plentz.de www.proagro.de

