Pressemitteilung BoxID: 806784 (pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V.)

"3, 2, 1 - meins!" - Schafe werden jetzt online versteigert

Der Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg e.V. führt aktuell eine erste Online-Auktion durch. Mit Unterstützung des Agrarmarketingverbands pro agro reagiert man so auf die Beschränkungen durch die Corona-Krise.



Die Beschränkungen durch die Corona-Krise – Kontaktbeschränkung, Maskenpflicht, Abstand halten zwang auch den Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg zum Umdenken, andere Wege der Vermarktung der Tiere zu finden. Das gemeinsam mit dem Verband pro agro umgesetzte Ergebnis ist eine professionelle, einfache und moderne Möglichkeit, Zuchttiere zu vermarkten. „Der Schafzuchtverband nutzt die Chancen der Digitalisierung, um seine regionalen Produkte – in dem Fall Zuchttiere – zu vermarkten“, begrüßt Kai Rückewold, Geschäftsführer des Verbands pro agro den neuen Vermarktungsweg. „Flexibles Reagieren in extremen Situationen verlangt Initiative und Mut, das jetzt vorliegende Ergebnis ist ein großartiges Vorbild für andere.“



In einer ersten Auktion werden auf www.derschafmarkt.de in vier Gruppen (MFS-Elite, MLS, SKF & SUF, weitere Rassen) etwa 100 Böcke der Merinofleischschaf-Elite und Mitteldeutschen Bockauktion versteigert. „Wir wollen mit dem Portal nicht die herkömmliche Auktion abschaffen, auf der ich die Tiere live sehen und begutachten kann und mit anderen Züchtern bzw. Tieren in direktem Vergleich stehe. Aber niemand weiß heute, wann eine „normale“ Auktion unter welchen Bedingungen wieder stattfinden kann,“ erklärt Karsten Günther, Geschäftsführer des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg e.V. „Außerdem möchten wir auch den Züchtern und Ausstellern unserer kleinen Zuchtveranstaltungen ein größeres Käuferpotential als bisher erschließen.“

Gebote können bis einschließlich 10. Juli 2020 online abgegeben werden. Für jeden Bock gibt es eine individuelle Endzeit, so dass es zu keinen Überschneidungen kommt. Auf der Auktionsseite sind alle wichtigen Daten sowie Bilder der Böcke verfügbar. Die bereits gedruckten Kataloge behalten ihre Gültigkeit und werden zusammen mit einer Liste verfügbarer Böcke sowie weiteren Informationen an Interessierte verschickt. Für das Bieten ist eine Registrierung auf der Auktionsseite notwendig.



Der Schafzuchtverband Berlin-Brandenburg e.V. wurde im Jahr 1990 gegründet und vertritt die Interessen der Brandenburger Schaf- und Ziegenzüchter sowie -halter. Er ist der staatlich anerkannte Verband für die Schaf- und Ziegenhaltung in Berlin und Brandenburg und führt umfangreiche Leistungsprüfungen in der Herdbuchzucht durch und berät seine Mitgliedsbetriebe in Zucht, Fütterungs- und Haltungsfragen.

