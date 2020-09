Am kommenden Sonntag (13. September) lädt Heidesee zur Herbstpartie durch die Gemeinde. Schon Goethe wusste „warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“. Diesem berühmten Zitat folgend laden der Gewerbeverein Prieros und 19 lokale Akteure alle Dahmeländer und ihre Gäste zur 1. Heideseer Herbstpartie.



Restaurants, Höfe und Fischereibetriebe bieten Interessierten einen Blick hinter die Kulissen des Landlebens. Die Besucher können direkt vor Ort Traditionen erleben und regionale Produkte genießen. Besucher als auch Gastgeber schätzen die direkte Begegnung im ländlichen Heidesee, wo regionale Spezialitäten heranwachsen, verarbeitet und in Landgasthöfen und zahlreichen Hofläden und -cafés zum Genießen oder zum Mitnehmen angeboten werden.



Um 11 Uhr laden die Initiatoren, der Kräuter- und Naturhof Kolberg und der Gewerbeverein Prieros, gemeinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde Heidesee Björn Langner, dem Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald Stephan Loge sowie pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold zur Begrüßung und geben den Startschuss für die 1. Heideseer Herbstpartie.



Treffpunkt

Kräuter- und Naturhof Kolberg

An der Dabernack 2, 15754 Heidesee OT Kolberg

T. 0172 – 99 15 754, www.kräuterundnaturhof.de



Die Idee zur 1. Heideseer Herbstpartie kam Gerald Bernhardt vom Kräuter- und Naturhof Kolberg, nachdem die alljährlich im Frühjahr stattfindende Brandenburger Landpartie wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. 19 lokale Akteure haben sich in kürzester Zeit zusammengetan und bieten ihren Besuchern viel Sehens- und Erlebenswertes: Regionale Küche und Spezialitäten, Gestütsbesichtigungen, Betriebsführungen, eine Ausstellung zur bäuerlichen Lebensweise im Heimathaus Prieros, ein Einblick in die Naturprodukteherstellung, geführtes Reiten, Biogartenprodukte, kulinarische Seeromantik. Bei Fischereibetrieben kann man sich über die Lebendfischhaltung informieren oder dem Fischer bei seinen Netzarbeiten über die Schulter schauen. Kreativ- und Aktivangebote für Kinder sind ebenfalls dabei.



Der Verband pro agro engagiert sich seit bald 30 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



Die Veranstaltung wird gefördert durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK) sowie durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.kräuterundnaturhof.de/Heideseer-Herbstpartie

www.proagro.de

