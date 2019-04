Pressemitteilung BoxID: 747583 (Privathotel Lindtner GmbH)

23. Osterausstellung

Kunst und Handwerk im Privathotel Lindtner Hamburg / 19.-22. April - der Eintritt ist frei

Zum Start in den Frühling präsentieren die Hamburger Kunsthandwerker (www.adk-hamburg.de) ihre neuesten Meisterstücke. Die 23. Osterausstellung steht dieses Jahr ganz unter dem Motto „Frühlingsgefühle im Lindtner“. Rund 50 Künstler, davon 11 neue Kunsthandwerker/innen, aus Hamburg und dem norddeutschen Raum präsentieren einzigartige Exponate. Schmuck, Gold, Keramik, Mode, Textil, Holz, Papier, Leder, Glas, Hüte, Bilder, Rahmen, Skulpturen und Figuren können Sie dort anschauen und erwerben.



Die Osterausstellung wird am Gründonnerstagabend, 18. April, um 18.00 Uhr mit der Preisverleihung für die besten Einzelstücke eröffnet. Anschließend genießen Sie auf Wunsch unser feines 5-Gänge-Champagner-Menu „Wine & Design“ begleitet von erstklassigem Champagner aus dem Hause Alfred Gratien in Épernay – dem Hoflieferanten des Élysée Palastes. Der Preis für das köstliche Menu inklusive aller begleitenden Champagner, Mineralwasser, Kaffee und Lindtner`s österlichen Petits Fours beträgt Euro 98,50. Bitte reservieren Sie sich rechtzeitig Ihren Lieblingstisch.



Ab dem 19. April ist die Ausstellung von 10-18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.



Österliche Menus und Buffets für die ganze Familie inklusive Ostereiersuche für die Kleinen erwarten Sie an allen Ostertagen.



Seien Sie unser Gast an diesen harmonischen Tagen in heiterer Runde und in außergewöhnlichem Ambiente – genießen Sie die Ostertage im Privathotel Lindtner Hamburg.

